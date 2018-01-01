Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО





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Рев мотора, гучні оплески, захоплені глядачі – все це можна було спостерігати на місці дійства.



Головною родзинкою шоу став байкер із Стрия Львівської області Ромашко Старун. В те, що він показував, важко було повірити, не побачивши на власні очі.



Неабияка майстерність та сміливість підкорила публіку.



Дійство відбувалось за підтримки байкер-клубу «Львівська десятка».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на проспекті Дружби в рамках святкування Дня Незалежності зібралось близько 150-ти байкерів, щоб здивувати людей шаленими трюками і вміннями.Про це повідомляє Буг Рев мотора, гучні оплески, захоплені глядачі – все це можна було спостерігати на місці дійства.Головною родзинкою шоу став байкер із Стрия Львівської області. В те, що він показував, важко було повірити, не побачивши на власні очі.Неабияка майстерність та сміливість підкорила публіку.Дійство відбувалось за підтримки байкер-клубу «Львівська десятка».

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