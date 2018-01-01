Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
Сьогодні, 16:12
У Нововолинську на проспекті Дружби в рамках святкування Дня Незалежності зібралось близько 150-ти байкерів, щоб здивувати людей шаленими трюками і вміннями.
Про це повідомляє Буг.
Рев мотора, гучні оплески, захоплені глядачі – все це можна було спостерігати на місці дійства.
Головною родзинкою шоу став байкер із Стрия Львівської області Ромашко Старун. В те, що він показував, важко було повірити, не побачивши на власні очі.
Неабияка майстерність та сміливість підкорила публіку.
Дійство відбувалось за підтримки байкер-клубу «Львівська десятка».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Буг.
Рев мотора, гучні оплески, захоплені глядачі – все це можна було спостерігати на місці дійства.
Головною родзинкою шоу став байкер із Стрия Львівської області Ромашко Старун. В те, що він показував, важко було повірити, не побачивши на власні очі.
Неабияка майстерність та сміливість підкорила публіку.
Дійство відбувалось за підтримки байкер-клубу «Львівська десятка».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яковлев вітає волинян з Днем Незалежності!
Останні новини
Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
Сьогодні, 16:12
«Картопляфест»: волиняни публікують світлини зі збору врожаю
Сьогодні, 15:05
На курорті під час шторму зник хлопчик
Сьогодні, 13:55