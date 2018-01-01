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Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО

Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
У Нововолинську на проспекті Дружби в рамках святкування Дня Незалежності зібралось близько 150-ти байкерів, щоб здивувати людей шаленими трюками і вміннями.

Про це повідомляє Буг.

Рев мотора, гучні оплески, захоплені глядачі – все це можна було спостерігати на місці дійства.

Головною родзинкою шоу став байкер із Стрия Львівської області Ромашко Старун. В те, що він показував, важко було повірити, не побачивши на власні очі.

Неабияка майстерність та сміливість підкорила публіку.

Дійство відбувалось за підтримки байкер-клубу «Львівська десятка».

Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО

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Теги: байкери, Нововолинськ
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