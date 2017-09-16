Син депутата Волиньради встановив рекорд України з набивання м'яча. ФОТО. ВІДЕО

Олександр Омельчук встановив офіційний рекорд України з набивання м'яча.



Про це у мережі Facebook написав його батько, депутат Волиньради Олександр Омельчук.



Відомо, що сьогодні, 25 серпня, чотирнадцятирічний Олександр Омельчук встановив офіційний рекорд з набивання м'яча (чеканка). Його результат - 4161 разів. Його занесли до "Книги рекордів України".









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