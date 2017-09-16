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Син депутата Волиньради встановив рекорд України з набивання м'яча. ФОТО. ВІДЕО

Син депутата Волиньради встановив рекорд України з набивання м'яча. ФОТО. ВІДЕО
Лучанин Олександр Омельчук встановив офіційний рекорд України з набивання м'яча.

Про це у мережі Facebook написав його батько, депутат Волиньради Олександр Омельчук.

Відомо, що сьогодні, 25 серпня, чотирнадцятирічний Олександр Омельчук встановив офіційний рекорд з набивання м'яча (чеканка). Його результат - 4161 разів. Його занесли до "Книги рекордів України".




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Теги: чеканка, набивання м'яча, Олександр Омельчук, Луцьк, рекорд
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