Син депутата Волиньради встановив рекорд України з набивання м'яча. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
Лучанин Олександр Омельчук встановив офіційний рекорд України з набивання м'яча.
Про це у мережі Facebook написав його батько, депутат Волиньради Олександр Омельчук.
Відомо, що сьогодні, 25 серпня, чотирнадцятирічний Олександр Омельчук встановив офіційний рекорд з набивання м'яча (чеканка). Його результат - 4161 разів. Його занесли до "Книги рекордів України".
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Про це у мережі Facebook написав його батько, депутат Волиньради Олександр Омельчук.
Відомо, що сьогодні, 25 серпня, чотирнадцятирічний Олександр Омельчук встановив офіційний рекорд з набивання м'яча (чеканка). Його результат - 4161 разів. Його занесли до "Книги рекордів України".
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