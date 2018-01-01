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Учасники міжнародного фестивалю урочистою ходою пройшли центром Луцька. ФОТО

Учасники міжнародного фестивалю урочистою ходою пройшли центром Луцька. ФОТО
Учасники міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» урочистою ходою пройшли центральними вулицями Луцька від Театрального майдану до стадіону «Авангард».

Через це на вулиці Винниченка та проспекті Василя Мойсея призупинили рух громадського та приватного транспорту.

Фестивальники з різних країн рухалися у супроводі поліції та медиків.

Станом на 18:45 рух транспорту відновили.

Зауважимо, що на стадіоні «Авангард» відбудеться урочисте закриття фестивалю.

Учасники міжнародного фестивалю урочистою ходою пройшли центром Луцька. ФОТО
Учасники міжнародного фестивалю урочистою ходою пройшли центром Луцька. ФОТО
Учасники міжнародного фестивалю урочистою ходою пройшли центром Луцька. ФОТО



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Теги: Поліське літо з фольклором, Луцьк, урочиста хода, фестиваль
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