Учасники міжнародного фестивалю урочистою ходою пройшли центром Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:23
Учасники міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» урочистою ходою пройшли центральними вулицями Луцька від Театрального майдану до стадіону «Авангард».
Через це на вулиці Винниченка та проспекті Василя Мойсея призупинили рух громадського та приватного транспорту.
Фестивальники з різних країн рухалися у супроводі поліції та медиків.
Станом на 18:45 рух транспорту відновили.
Зауважимо, що на стадіоні «Авангард» відбудеться урочисте закриття фестивалю.
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Через це на вулиці Винниченка та проспекті Василя Мойсея призупинили рух громадського та приватного транспорту.
Фестивальники з різних країн рухалися у супроводі поліції та медиків.
Станом на 18:45 рух транспорту відновили.
Зауважимо, що на стадіоні «Авангард» відбудеться урочисте закриття фестивалю.
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