Учасники міжнародного фестивалю урочистою ходою пройшли центром Луцька. ФОТО





Через це на вулиці Винниченка та проспекті Василя Мойсея призупинили рух громадського та приватного транспорту.



Фестивальники з різних країн рухалися у супроводі поліції та медиків.



Станом на 18:45 рух транспорту відновили.



Зауважимо, що на стадіоні «Авангард» відбудеться урочисте закриття фестивалю.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасники міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» урочистою ходою пройшли центральними вулицями Луцька від Театрального майдану до стадіону «Авангард».Через це на вулиці Винниченка та проспекті Василя Мойсея призупинили рух громадського та приватного транспорту.Фестивальники з різних країн рухалися у супроводі поліції та медиків.Станом на 18:45 рух транспорту відновили.Зауважимо, що на стадіоні «Авангард» відбудеться урочисте закриття фестивалю.

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