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Нововолинськ святкує День міста та День шахтаря: програма заходів

Нововолинськ святкує День міста та День шахтаря: програма заходів
У Нововолинську сьогодні, 26 серпня, святкують 68-річчницю з Дня заснування міста та День шахтаря.

Програму заходів опублікували на сайті Нововолинської міської ради, - пише "Волинська правда".

Культурна програма до Дня міста відбудеться в звичному режимі, але без феєрверку. Проте, в кінці вечора увазі нововолинців буде представлене фаєр-шоу.

О 7.00 – конкурс з риболовлі, який триватиме до 10.00. Після чого переможці приготують зі свого улову юшку та пригостять нею усіх охочих.

У зв’язку з цим міський очільник дав розпорядження облаштувати та засипати піском волейбольну зону та площадку біля міського озера, де будуть проводитись святкові заходи.

Також цього дня відбудеться дитячий велопробіг та футбольна феєрія, діятимуть дитячі секції, до яких будуть залучені тренери та батьки.

14.00 – святкові урочистості та літня естрада.

15.00 – святково-розважальна програма.

17.00 – пісенна програма.

18.00 – караоке.

19.00 – саундчеки на стадіоні.

20.30 – виступ місцевого гурту «Цвях».

Серед святкових заходів також будуть традиційні конкурси, серед яких «Малюнок на асфальті», греко-римська боротьба, різноманітні майстер-класи та танцювальний майданчик для наймолодших.



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Теги: Нововолинськ, День міста, День шахтаря, програма заходів
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