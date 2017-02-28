Нововолинськ з висоти. ФОТО. ВІДЕО





Шахтарське місто – саме так знають його в усій країні. Саме завдяки вугіллю воно й з’явилося на карті України.



Сьогодні Нововолинськ – місто обласного значення, в якому за останнім переписом населення проживає більше 53 тисяч мешканців.



А починалося все в липні 1950 року на околиці села Дорогиничі було закладено першу волинську шахту, а вже 23 червня 1954 року перші тонни вугілля видали гірники шахти № 1.



10-го квітня 1951 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР засновано селище шахтарів у складі Іваничівського району, якому і дали назву «Нововолинське».



Активно зводилися житлові будинки, інфраструктура і з’являлися нові копальні.



У квітні 1957 року робітниче селище стало містом районного підпорядкування. 25-го вересня 1958 року його віднесено до міст обласного підпорядкування.



У роки заснування Нововолинськ вважали дуже перспективним шахтарським містечком. Джерела пишуть, що гірники видобували вугілля вдвоє більше, ніж такі держави, як Італія, Португалія, Швеція, разом узяті. Сьогодні копальні одну за одною закривають. Повноцінно працює лише дві шахти, ще одна 29 років будується і здається, що цей процес нескінченний.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні Нововолинську, невеличкому містечку зі своїми особливостями, виповнилося 68 років. До свята журналісти інтернет-видання « БУГ » зняли його з висоти пташиного польоту, щоб показати краєвиди, які розгортаються над містом.Шахтарське місто – саме так знають його в усій країні. Саме завдяки вугіллю воно й з’явилося на карті України.Сьогодні Нововолинськ – місто обласного значення, в якому за останнім переписом населення проживає більше 53 тисяч мешканців.А починалося все в липні 1950 року на околиці села Дорогиничі було закладено першу волинську шахту, а вже 23 червня 1954 року перші тонни вугілля видали гірники шахти № 1.10-го квітня 1951 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР засновано селище шахтарів у складі Іваничівського району, якому і дали назву «Нововолинське».Активно зводилися житлові будинки, інфраструктура і з’являлися нові копальні.У квітні 1957 року робітниче селище стало містом районного підпорядкування. 25-го вересня 1958 року його віднесено до міст обласного підпорядкування.У роки заснування Нововолинськ вважали дуже перспективним шахтарським містечком. Джерела пишуть, що гірники видобували вугілля вдвоє більше, ніж такі держави, як Італія, Португалія, Швеція, разом узяті. Сьогодні копальні одну за одною закривають. Повноцінно працює лише дві шахти, ще одна 29 років будується і здається, що цей процес нескінченний.

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