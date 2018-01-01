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Понад місяць на Волині не можна ловити раків

Понад місяць на Волині не можна ловити раків
На Волині заборонили вилов раків з 20 серпня до 30 вересня.

Про це повідомив головний державний інспектор ВОВБЗ «Рибоохоронний патруль» Віталій Хвостюк, - пише "Район.Рожище".

За його словами, причиною такої заборони є друга линька раків.

Линька раків – це надзвичайно складний процес, механізм якого до кінця не вивчено. Панцир у раків надзвичайно міцний, він заважає повноцінно рости безхребетній тварині, тому процес скидання панциру є просто необхідним для розвитку особин.

Зазвичай загальна тривалість такого процесу від 1-1,5 місяця.

«Після завершення терміну заборони на вилов раків діють певні обмеження на вилов цих водних безхребетних. Одній людині за добу дозволяється виловити не більше 30 штук раків раколовкою діаметром не більше 70 см і вічком, не більше 22 мм, волосінню з приманкою і рогаткою: розщепом не більше 5 снастей на ловця. Окрім того, заборонено ловити раків у темний час доби з використанням підсвічування», - зазначив Віталій Хвостюк.

Лов раків в заборонений період є порушенням законодавства відповідно до ч.3 ст. 85 КУпАП, за якою передбачено штраф у розмірі до 680 гривень. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 гривень за кожного незаконно виловленого рака.

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Теги: раки, заборона, Волинь, линька
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