Злива і витончена музика: перший день фестивалю джазу у Луцьку. ФОТО

У Луцьку стартував міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz 2018». Його відкритя відбулося увечері 25 серпня.Розпочали фестиваль хвилиною мовчанняБагаторічний організатор фестивалюпригадав, що своєрідний слоган фестивалю - "Слухай джаз – поважай себе". Адже джаз – це справді музика вільних людей. А такий фестиваль – можливість насолодитися якісною, витонченою музикою."Це музика, яку треба вміти слухати і вміти чути. Музика тих, хто хоче думати, задумуватися, співпереживати. Музика тих, хто хоче знайти щось своє, щось витончене, - висловився під час відкриття фестивалю секретар ЛуцькрадиКонсул Генерального консульства Республіки Польща в Луцькузауважила, що музика здатна долати всі кордони, тож це один зі шляхів єднання держав.Опісля виступів організаторів ведуча дійствадала старт музичному початку фестивалю. Відкрив музичну програму «Art Jazz 2018» авторський проект з України «Atmawinds».Гурт вразив слухачів синтезом джазу, фольклору, європейської та індійської класичної музики. Вокалістка проектунавіть виконувала композиції на санскриті, а ще гурт грав музику в унікальному індійському ритмі "конаккол", де вимовляються просто склади і немає ніякої мелодії. Завершували виконання своєї музики учасники гурту під супровід ритмів сильного дощу, утім шанувальники джазу продовжували слухати улюблену музику під парасольками.Наступними відвідувачів замку Любарта розважали представники проекту трьох поколінь музикантів з Туреччини та України, які виконують класичний блюз – «Kyiv All Stars Blues Band».Фронтмен гурту– один з найпопулярніших блюзменів України, якого часто називають людиною-оркестром. Тож послухати його та весь гурт «Kyiv All Stars Blues Band» поціновувачам блюзу не завадили ні злива, ні грім.Продовжували тішити слухачів витонченою музикою гурти "The Cancel X Band" (Україна) та "SHUMA" (Білорусь). Останній здивував присутніх у замку Любарта поєднанням архаїчних мотивів Білорусі і різних стилів сучасної електронної музики.На території замку, до того ж, можна було зігрітися гарячими напоями та посмакувати їжею на фуд-корті, порозмальовувати зображення на джазову тематику, повправлятися у гончарстві тощо.Зауважимо, що джазовий фестиваль «Art Jazz 2018» триватиме у Луцькому замку і увечері 26 серпня.