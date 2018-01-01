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Двох волинянок телефонні шахраї розвели на гроші

Двох волинянок телефонні шахраї розвели на гроші
Двоє жительок Горохівського району потрапили на гачок шахраїв.

30-річна жителька Берестечка повірила дурисвітам у те, що її банківська картка зламана і, «щоб виправити ситуацію, перевіривши інформацію», на пропозицію абонента поповнила картковий рахунок спершу на 2100, а потому на 1700 гривень, - пише Волинь-нова.

Коли відчула себе обманутою, зараджувати прикрому трафунку було вже пізно.

Цього ж дня жертвою шахраїв стала горохівчанка-ровесниця потерпілої.

Жінка довірливо поспілкувалася з ошуканцем, виконала всі його умови і через декілька хвилин 8000 гривень, які перерахувала за допомогою платіжного терміналу.

Бути обачними вже вкотре закликають горохівські правоохоронці.

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Теги: шахраї, гроші, Горохів
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