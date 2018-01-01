Двох волинянок телефонні шахраї розвели на гроші
Сьогодні, 09:00
Двоє жительок Горохівського району потрапили на гачок шахраїв.
30-річна жителька Берестечка повірила дурисвітам у те, що її банківська картка зламана і, «щоб виправити ситуацію, перевіривши інформацію», на пропозицію абонента поповнила картковий рахунок спершу на 2100, а потому на 1700 гривень, - пише Волинь-нова.
Коли відчула себе обманутою, зараджувати прикрому трафунку було вже пізно.
Цього ж дня жертвою шахраїв стала горохівчанка-ровесниця потерпілої.
Жінка довірливо поспілкувалася з ошуканцем, виконала всі його умови і через декілька хвилин 8000 гривень, які перерахувала за допомогою платіжного терміналу.
Бути обачними вже вкотре закликають горохівські правоохоронці.
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30-річна жителька Берестечка повірила дурисвітам у те, що її банківська картка зламана і, «щоб виправити ситуацію, перевіривши інформацію», на пропозицію абонента поповнила картковий рахунок спершу на 2100, а потому на 1700 гривень, - пише Волинь-нова.
Коли відчула себе обманутою, зараджувати прикрому трафунку було вже пізно.
Цього ж дня жертвою шахраїв стала горохівчанка-ровесниця потерпілої.
Жінка довірливо поспілкувалася з ошуканцем, виконала всі його умови і через декілька хвилин 8000 гривень, які перерахувала за допомогою платіжного терміналу.
Бути обачними вже вкотре закликають горохівські правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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