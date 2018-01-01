Двох волинянок телефонні шахраї розвели на гроші





30-річна жителька Берестечка повірила дурисвітам у те, що її банківська картка зламана і, «щоб виправити ситуацію, перевіривши інформацію», на пропозицію абонента поповнила картковий рахунок спершу на 2100, а потому на 1700 гривень, - пише



Коли відчула себе обманутою, зараджувати прикрому трафунку було вже пізно.



Цього ж дня жертвою шахраїв стала горохівчанка-ровесниця потерпілої.



Жінка довірливо поспілкувалася з ошуканцем, виконала всі його умови і через декілька хвилин 8000 гривень, які перерахувала за допомогою платіжного терміналу.



Бути обачними вже вкотре закликають горохівські правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє жительок Горохівського району потрапили на гачок шахраїв.30-річна жителька Берестечка повірила дурисвітам у те, що її банківська картка зламана і, «щоб виправити ситуацію, перевіривши інформацію», на пропозицію абонента поповнила картковий рахунок спершу на 2100, а потому на 1700 гривень, - пише Волинь-нова Коли відчула себе обманутою, зараджувати прикрому трафунку було вже пізно.Цього ж дня жертвою шахраїв стала горохівчанка-ровесниця потерпілої.Жінка довірливо поспілкувалася з ошуканцем, виконала всі його умови і через декілька хвилин 8000 гривень, які перерахувала за допомогою платіжного терміналу.Бути обачними вже вкотре закликають горохівські правоохоронці.

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