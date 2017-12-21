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Діти з Луганщини побували у «Волинській Швейцарії». ФОТО

Діти з Луганщини побували у «Волинській Швейцарії». ФОТО
Остання – четверта і, мабуть, найособливіша зміна табору «Сонячний» с. Гараджа Луцького району (близько 200 вихованців) побувала у Лісівничому молодіжному центрі, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ».

Особливість цієї зміни у тому, що частина дітей прибула до нас із Попаснянського району Луганської області, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.

Цікаву та насичену програму активного дозвілля підготувала для юних відвідувачів керівник-координатор Центру Валентина Юхимчук.

Гостям провели екскурсію школами-студіями, що діють на базі ЛМЦ.

Керівник делегації із Луганщини Тетяна Лазарєва відмітила, що тут, у «Волинській Швейцарії», особливо відчувається турбота лісівників не тільки про ліс, але і за підростаюче покоління.

Також подякувала волинським лісівникам за гостинність.

Діти з Луганщини побували у «Волинській Швейцарії». ФОТО
Діти з Луганщини побували у «Волинській Швейцарії». ФОТО
Діти з Луганщини побували у «Волинській Швейцарії». ФОТО
Діти з Луганщини побували у «Волинській Швейцарії». ФОТО
Діти з Луганщини побували у «Волинській Швейцарії». ФОТО

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Теги: фото, ліс, діти
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