Як у Луцьку закривали «Поліське літо з фольклором». ФОТО
Сьогодні, 11:03
У Луцьку завершився XV Міжнародний фестиваль “Поліське літо з фольклором”.
Фестиваль проходив у Луцьку протягом 22-25 серпня і мав на меті продемонструвати яскраве різноманіття культур різних країн світу, в тому числі — України, - повідомили у луцькій мерії.
Останній фестивальний день пройшов напрочуд видовищно, адже у завершальному дійстві взяли участь усі колективи, що завітали до нас цього року. Розпочали закриття фестивалю із святкової ходи, до якої приєднались творчі колективи країн-учасниць, лучани та гості міста.
Фестивальна програма продовжилась на стадіоні “Авангард”, де музика, пісні та танці народів світу заполонили серця глядачів. В свою чергу, виступи українських колективів показали високий мистецький та професійний рівень.
І навіть зливовий дощ не став на заваді у запальних сердець учасників фестивалю.
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Фестиваль проходив у Луцьку протягом 22-25 серпня і мав на меті продемонструвати яскраве різноманіття культур різних країн світу, в тому числі — України, - повідомили у луцькій мерії.
Останній фестивальний день пройшов напрочуд видовищно, адже у завершальному дійстві взяли участь усі колективи, що завітали до нас цього року. Розпочали закриття фестивалю із святкової ходи, до якої приєднались творчі колективи країн-учасниць, лучани та гості міста.
Фестивальна програма продовжилась на стадіоні “Авангард”, де музика, пісні та танці народів світу заполонили серця глядачів. В свою чергу, виступи українських колективів показали високий мистецький та професійний рівень.
І навіть зливовий дощ не став на заваді у запальних сердець учасників фестивалю.
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Коментарі 1
стадiон заповнений глядачами на всi 100%!!!
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