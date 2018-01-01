Як у Луцьку закривали «Поліське літо з фольклором». ФОТО

У Луцьку завершився XV Міжнародний фестиваль “Поліське літо з фольклором”.Фестиваль проходив у Луцьку протягом 22-25 серпня і мав на меті продемонструвати яскраве різноманіття культур різних країн світу, в тому числі — України, - повідомили у луцькій мерії.Останній фестивальний день пройшов напрочуд видовищно, адже у завершальному дійстві взяли участь усі колективи, що завітали до нас цього року. Розпочали закриття фестивалю із святкової ходи, до якої приєднались творчі колективи країн-учасниць, лучани та гості міста.Фестивальна програма продовжилась на стадіоні “Авангард”, де музика, пісні та танці народів світу заполонили серця глядачів. В свою чергу, виступи українських колективів показали високий мистецький та професійний рівень.І навіть зливовий дощ не став на заваді у запальних сердець учасників фестивалю.