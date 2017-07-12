вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині через негоду без струму залишилося 7 населених пунктів

На Волині через негоду без струму залишилося 7 населених пунктів
Внаслідок негоди на Львівщині знеструмленими залишаються 46 населених пунктів, на Волині – 7.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 53 населені пункти у 2 областях, а саме – у Львівській та Волинській, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання вже залучили бригади обленерго.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода, блискавка, електрика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка Громадська
спілка
"СПАС" вітає з Днем Незалежності України!
Останні новини
Луцьк прощається з загиблим Героєм. ФОТО
Сьогодні, 12:12
Рибні рекорди: волинянин впіймав гігантського білого амура. ФОТО
Сьогодні, 11:45
На Волині через негоду без струму залишилося 7 населених пунктів
Сьогодні, 11:16
Як у Луцьку закривали «Поліське літо з фольклором». ФОТО
Сьогодні, 11:03
Зірка з Луцька Monatik привітав Україну з Днем Незалежності
Сьогодні, 10:33
Схожі новини
У кількох селах на Волині люди вже дві доби сидять без світла У кількох селах на Волині люди вже дві доби сидять без світла
01 серпень, 14:59
«Нас мають за худобу»: у селі на Волині зникає світло після кожного дощу «Нас мають за худобу»: у селі на Волині зникає світло після кожного дощу
30 липень, 12:11
На Волині блискавка вбила людину На Волині блискавка вбила людину
12 липень, 2017, 00:33
На Волині негода знеструмила 21 населений пункт На Волині негода знеструмила 21 населений пункт
14 грудень, 2015, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк прощається з загиблим Героєм. ФОТО
Сьогодні, 12:12
 0
Рибні рекорди: волинянин впіймав гігантського білого амура. ФОТО
Сьогодні, 11:45
 0
На Волині через негоду без струму залишилося 7 населених пунктів
Сьогодні, 11:16
 0
Як у Луцьку закривали «Поліське літо з фольклором». ФОТО
Сьогодні, 11:03
 0
Зірка з Луцька Monatik привітав Україну з Днем Незалежності
Сьогодні, 10:33
 0
Медіа
відео
1/8