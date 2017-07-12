На Волині через негоду без струму залишилося 7 населених пунктів
Сьогодні, 11:16
Внаслідок негоди на Львівщині знеструмленими залишаються 46 населених пунктів, на Волині – 7.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.
Внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 53 населені пункти у 2 областях, а саме – у Львівській та Волинській, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання вже залучили бригади обленерго.
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Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.
Внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 53 населені пункти у 2 областях, а саме – у Львівській та Волинській, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання вже залучили бригади обленерго.
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