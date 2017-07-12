На Волині через негоду без струму залишилося 7 населених пунктів





Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.



Внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 53 населені пункти у 2 областях, а саме – у Львівській та Волинській, – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що до відновлення електропостачання вже залучили бригади обленерго.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок негоди на Львівщині знеструмленими залишаються 46 населених пунктів, на Волині – 7.Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.Внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 53 населені пункти у 2 областях, а саме – у Львівській та Волинській, – йдеться у повідомленні.Зазначається, що до відновлення електропостачання вже залучили бригади обленерго.

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