Георгія Ольховського нагородили орденом посмертно
Сьогодні, 12:30
Загиблого на сході України лучанина Георгія Ольховського нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня.
Нагородили бійця посмертно. Орден вручив в.о. луцького мера Григорій Пустовіт дружині Георгія Ольховського під час громадської панахиди у центрі Луцька.
Орденом нагородили Героя указом Президента від 23 серпня. Тобто у день смерті бійця.
Нагадаємо, старший лейтенант Георгій Ольховський загинув у ніч на 23 серпня від кулі ворожого снайпера на Луганщині.
Довідково:
Орден Богдана Хмельницького третього ступеня - українська державна нагорода. Нею нагороджуються особи, які мають особливі заслуги у захисті територіальної цілісності країни, її державного суверенітету та зміцнення безпеки і обороноздатності.
Орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та інші особи за бездоганне виконання військового та службового обов'язку, виявлену при цьому доблесть і честь.
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Нагородили бійця посмертно. Орден вручив в.о. луцького мера Григорій Пустовіт дружині Георгія Ольховського під час громадської панахиди у центрі Луцька.
Орденом нагородили Героя указом Президента від 23 серпня. Тобто у день смерті бійця.
Нагадаємо, старший лейтенант Георгій Ольховський загинув у ніч на 23 серпня від кулі ворожого снайпера на Луганщині.
Довідково:
Орден Богдана Хмельницького третього ступеня - українська державна нагорода. Нею нагороджуються особи, які мають особливі заслуги у захисті територіальної цілісності країни, її державного суверенітету та зміцнення безпеки і обороноздатності.
Орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та інші особи за бездоганне виконання військового та службового обов'язку, виявлену при цьому доблесть і честь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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