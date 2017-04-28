Буси, джипи, «бляхи»: у луцькому парку штрафували автоандонів. ФОТО

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У Центральному парку культури та відпочинку в луцьку виносили протоколи про адмінправопорушення водіям, які незаконно припаркували свої авто.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
"Протоколи, протоколи і ще раз протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення Правил благоустрою міста Луцька складають інспектори департаменту муніципальної варти Луцька на водіїв транспортних засобів, які залишили свої машини на зелених зонах та в парку культури та відпочинку імені Лесі Українки", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
"Протоколи, протоколи і ще раз протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення Правил благоустрою міста Луцька складають інспектори департаменту муніципальної варти Луцька на водіїв транспортних засобів, які залишили свої машини на зелених зонах та в парку культури та відпочинку імені Лесі Українки", - йдеться у дописі.
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