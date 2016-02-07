5 цікавих фактів про кавун від українського дієтолога
Сьогодні, 13:45
Український дієтолог Світлана Фус розповіла про 5 причин, чому варто любити і їсти кавун в літній сезон.
Жінка також навела кілька протипоказань, при яких не можна смакувати великою ягодою, - повідомляє 24 канал.
Лікарка поділилась Facebook-дописом, в якому розповіла, що кавун чудово освіжає, втамовує спрагу і наповнює організм водою. За словами Світлани Фус, кавун також багатий на електроліти та лікопен, який стимулює виробництво колагену і перешкоджає пошкодженню шкіри УФ-променями.
Але пам’ятайте, що кавуни "не можна їсти при діареї, коліті, загостренні хвороб органів травлення, при каменях у нирках та захворюваннях передміхурової залози".
Дієтолог також рекомендує купувати ягоди зараз, коли вони дозрівають природним шляхом і не містять нітратів.
Пропонуємо детальніше дізнатись 5 фактів про кавун, які Світлана Фус обов’язково рекомендує включити в раціон правильного харчування.
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Жінка також навела кілька протипоказань, при яких не можна смакувати великою ягодою, - повідомляє 24 канал.
Лікарка поділилась Facebook-дописом, в якому розповіла, що кавун чудово освіжає, втамовує спрагу і наповнює організм водою. За словами Світлани Фус, кавун також багатий на електроліти та лікопен, який стимулює виробництво колагену і перешкоджає пошкодженню шкіри УФ-променями.
Але пам’ятайте, що кавуни "не можна їсти при діареї, коліті, загостренні хвороб органів травлення, при каменях у нирках та захворюваннях передміхурової залози".
Дієтолог також рекомендує купувати ягоди зараз, коли вони дозрівають природним шляхом і не містять нітратів.
Пропонуємо детальніше дізнатись 5 фактів про кавун, які Світлана Фус обов’язково рекомендує включити в раціон правильного харчування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 13:45