вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

5 цікавих фактів про кавун від українського дієтолога

5 цікавих фактів про кавун від українського дієтолога
Український дієтолог Світлана Фус розповіла про 5 причин, чому варто любити і їсти кавун в літній сезон.

Жінка також навела кілька протипоказань, при яких не можна смакувати великою ягодою, - повідомляє 24 канал.

Лікарка поділилась Facebook-дописом, в якому розповіла, що кавун чудово освіжає, втамовує спрагу і наповнює організм водою. За словами Світлани Фус, кавун також багатий на електроліти та лікопен, який стимулює виробництво колагену і перешкоджає пошкодженню шкіри УФ-променями.

Але пам’ятайте, що кавуни "не можна їсти при діареї, коліті, загостренні хвороб органів травлення, при каменях у нирках та захворюваннях передміхурової залози".

Дієтолог також рекомендує купувати ягоди зараз, коли вони дозрівають природним шляхом і не містять нітратів.

Пропонуємо детальніше дізнатись 5 фактів про кавун, які Світлана Фус обов’язково рекомендує включити в раціон правильного харчування.

5 цікавих фактів про кавун від українського дієтолога

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кавун, їжа, здоров'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Юлія Вусенко Юлія
Вусенко вітає волинян з Днем Незалежності України!
Останні новини
«Стиште плач — я стояв і поліг за найкращу з держав»: загиблому бійцю-лучанину присвятили вірш
Сьогодні, 14:22
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
Сьогодні, 13:59
5 цікавих фактів про кавун від українського дієтолога
Сьогодні, 13:45
«Справжній друг, якого ніким не замінити»: реакція України на смерть Маккейна
Сьогодні, 13:23
Буси, джипи, «бляхи»: у луцькому парку штрафували автоандонів. ФОТО
Сьогодні, 12:56
Схожі новини
Які продукти не можна їсти перед сексом Які продукти не можна їсти перед сексом
14 липень, 23:51
Смачний спосіб змiцнити iмунiтет та схуднути Смачний спосіб змiцнити iмунiтет та схуднути
07 лютий, 2016, 01:55
Люди, незадоволені своєю роботою, товстішають, - вчені Люди, незадоволені своєю роботою, товстішають, - вчені
26 листопад, 2014, 23:31
З'ясували, що хліб з магазину може викликати рак З'ясували, що хліб з магазину може викликати рак
26 листопад, 2014, 21:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі на дитмайданчику — гори алкогольного сміття. ФОТО
Сьогодні, 15:12
 0
«Востаннє для тебе: слава Україні!»: Луцьк попрощався з Георгієм Ольховським. ФОТО
Сьогодні, 14:31
 0
«Стиште плач — я стояв і поліг за найкращу з держав»: загиблому бійцю-лучанину присвятили вірш
Сьогодні, 14:22
 0
У Нововолинську вибрали найкращу юну красуню міста. ФОТО
Сьогодні, 13:59
 0
5 цікавих фактів про кавун від українського дієтолога
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8