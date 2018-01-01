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На одеському курорті виловили тіло зниклого відпочивальника

На одеському курорті виловили тіло зниклого відпочивальника
В Одеській області на курорті Затока потонув відпочивальник із Хмельницької області. Ще одного чоловіка з Черкаської області шукають рятувальники.

Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області, - повідомляє ТСН.

Потонув чоловік 1956 року народження, який зник 23 серпня, а знайшли його через два дні на відстані 150 метрів від берега в лимані, неподалік від мосту.

Його тіло витягли і передали поліцейським.

Пошуки другого відпочивальника, який зник під час купання 24 серпня, тривають. Відновлені вони були сьогодні вранці.

Нагадаємо, через шторм на Азовському морі загинуло шестеро людей, серед них дитина.

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Теги: смерть
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