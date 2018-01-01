На одеському курорті виловили тіло зниклого відпочивальника
Сьогодні, 16:56
В Одеській області на курорті Затока потонув відпочивальник із Хмельницької області. Ще одного чоловіка з Черкаської області шукають рятувальники.
Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області, - повідомляє ТСН.
Потонув чоловік 1956 року народження, який зник 23 серпня, а знайшли його через два дні на відстані 150 метрів від берега в лимані, неподалік від мосту.
Його тіло витягли і передали поліцейським.
Пошуки другого відпочивальника, який зник під час купання 24 серпня, тривають. Відновлені вони були сьогодні вранці.
Нагадаємо, через шторм на Азовському морі загинуло шестеро людей, серед них дитина.
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Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області, - повідомляє ТСН.
Потонув чоловік 1956 року народження, який зник 23 серпня, а знайшли його через два дні на відстані 150 метрів від берега в лимані, неподалік від мосту.
Його тіло витягли і передали поліцейським.
Пошуки другого відпочивальника, який зник під час купання 24 серпня, тривають. Відновлені вони були сьогодні вранці.
Нагадаємо, через шторм на Азовському морі загинуло шестеро людей, серед них дитина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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