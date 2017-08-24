Зірки шоубізу та міжнародний фестиваль: як у Ратному святкували День Незалежності





У п’ятницю, 24 серпня, із молитвами, фестивалями та піснями ратнівчани відсвяткували День Незалежності України, - пише



У ратнівському храмі Амфілохія Почаївського та Іллінському соборі спільною молитвою за мир, за полеглих героїв та за перемогу, зустріли жителі Ратнівщини 27-річницю Незалежності України.



Разом молилися та покладали квіти усі небайдужі і біля стели Небесної Сотні та пам’ятної дошки загиблим військовослужбовця, що знаходиться біля Центральної районної бібліотеки. Також, зі святом ратнівчан та гостей селища привітав настоятель Свято-Іллінського Собору УПЦ Київського патріархату, Благочинний отець Роман і благочинний Ратнівської округи, настоятель храму Амфілохія Почаївського отець Анатолій.



Пообіді, біля парку відпочинку і культури Ратного, на стадіоні розпочалися спортивні змагання «Козацькі розваги».



Майже одночасно із «Козацькими розвагами», розпочалася виставка-ярмарок сільськогосподарської продукції та виробів народних умільців Ратнівщини «Дух культури українського народу».



Великий вибір продуктів сільськогосподарського виробництва представили: СВК «Світанок», СТОВ «Ратнівський аграрій», ТОВ «Гірники Агро», СВК «Полісся», СВК «Україна», СВК «Прип'ять».



Презентували свою продукцію також: пасічник Микола Осійчук із села Підгір’я; запашні булочки та хліб – Віктор Косенко, який є приватним підприємцем із села Самари; молочні вироби – Григорій Мазурик, власник господарства у селі Датинь.



Серед виставки виробів народних умільців Ратнівського району представили ляльки-мотанки Лілії Маєвської, вишивку бісером Анни Дейнеко, вироби з лози Поліни Пінкевич, картини Лариси Михалевич та декоративні вироби у стилі декупаж Єлизавети Яреми.



Під час районного фестивалю «Поліська хата гостями й піснею багата» можна було розглянути етнокомпозиції «Прохідської хати», «Жиричівської поляни», «Замшанівської діброви», «Шляху до млина» (композиція учасників із села Млинове), «Гірниківської хати», «Кортової хати», «Здомишельського шинку» та «Височаночки»



Головною вулицею селища Ратне розпочалася урочиста хода учасників міжнародного фольклорного фестивалю «Народна творчість без кордонів». Дійство відбувалося за участі творчих колективів з Білорусі та України. Згодом, фестиваль продовжився у парку відпочинку та культури райцентру, де своїми виступами вражали найвідоміші та найколоритніші колективи з Малоритського та Ратнівського районів.



Гості свята мали можливість побачити інсценізацію обжинок, народних забав та почути обрядові пісні.



О шостій годині розпочався святковий концерт, а потому для усіх присутніх співали суперфіналісти вокального шоу «Х – Фактор» гурт «Тріода» та переможець шоу «Голос країни» Іван Ганзера.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратному відзначили День Незалежності України.У п’ятницю, 24 серпня, із молитвами, фестивалями та піснями ратнівчани відсвяткували День Незалежності України, - пише Район.Ратне У ратнівському храмі Амфілохія Почаївського та Іллінському соборі спільною молитвою за мир, за полеглих героїв та за перемогу, зустріли жителі Ратнівщини 27-річницю Незалежності України.Разом молилися та покладали квіти усі небайдужі і біля стели Небесної Сотні та пам’ятної дошки загиблим військовослужбовця, що знаходиться біля Центральної районної бібліотеки. Також, зі святом ратнівчан та гостей селища привітав настоятель Свято-Іллінського Собору УПЦ Київського патріархату, Благочинний отець Роман і благочинний Ратнівської округи, настоятель храму Амфілохія Почаївського отецьПообіді, біля парку відпочинку і культури Ратного, на стадіоні розпочалися спортивні змагання «Козацькі розваги».Майже одночасно із «Козацькими розвагами», розпочалася виставка-ярмарок сільськогосподарської продукції та виробів народних умільців Ратнівщини «Дух культури українського народу».Великий вибір продуктів сільськогосподарського виробництва представили: СВК «Світанок», СТОВ «Ратнівський аграрій», ТОВ «Гірники Агро», СВК «Полісся», СВК «Україна», СВК «Прип'ять».Презентували свою продукцію також: пасічник Микола Осійчук із села Підгір’я; запашні булочки та хліб – Віктор Косенко, який є приватним підприємцем із села Самари; молочні вироби – Григорій Мазурик, власник господарства у селі Датинь.Серед виставки виробів народних умільців Ратнівського району представили ляльки-мотанки Лілії Маєвської, вишивку бісером Анни Дейнеко, вироби з лози Поліни Пінкевич, картини Лариси Михалевич та декоративні вироби у стилі декупаж Єлизавети Яреми.Під час районного фестивалю «Поліська хата гостями й піснею багата» можна було розглянути етнокомпозиції «Прохідської хати», «Жиричівської поляни», «Замшанівської діброви», «Шляху до млина» (композиція учасників із села Млинове), «Гірниківської хати», «Кортової хати», «Здомишельського шинку» та «Височаночки»Головною вулицею селища Ратне розпочалася урочиста хода учасників міжнародного фольклорного фестивалю «Народна творчість без кордонів». Дійство відбувалося за участі творчих колективів з Білорусі та України. Згодом, фестиваль продовжився у парку відпочинку та культури райцентру, де своїми виступами вражали найвідоміші та найколоритніші колективи з Малоритського та Ратнівського районів.Гості свята мали можливість побачити інсценізацію обжинок, народних забав та почути обрядові пісні.О шостій годині розпочався святковий концерт, а потому для усіх присутніх співали суперфіналісти вокального шоу «Х – Фактор» гурт «Тріода» та переможець шоу «Голос країни» Іван Ганзера.

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