Луцький зоопарк відзначили владці

Напередодні Дня Незалежності працівники Луцького зоопарку отримали подяки.Про це стало відомо з офіційної сторінки звіринцю у Facebook."Привіт, любі друзі!Загальновідомо, що скромність прикрашає лише тоді, коли більш немає, крім неї, прикрас. А це - точно не про людей, які працюють у КП "Луцький зоопарк". Тому сьогодні ділимося з вами приємністю. Напередодні Дня Незалежності подяки за сумлінну працю отримали директор підприємствата екскурсовод", - йдеться у дописі."Як зазначає керівник, ці нагороди - то заслуга спільна, яку насправді керівники міста та області вручили колективу, що своїми діями перетворює Луцький зоопарк на місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста. Отож, дякуємо за відзнаки й обіцяємо, що й надалі робитимемо все від нас залежне, аби у зоопарку комфортно було і нашим підопічним, і усім відвідувачам. Адже лише щоденна віддана праця кожного задля спільного блага - то і є справжній патріотизм!" - повідомили у зоопарку.