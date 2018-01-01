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Луцький зоопарк відзначили владці

Луцький зоопарк відзначили владці
Напередодні Дня Незалежності працівники Луцького зоопарку отримали подяки.

Про це стало відомо з офіційної сторінки звіринцю у Facebook.

"Привіт, любі друзі!
Загальновідомо, що скромність прикрашає лише тоді, коли більш немає, крім неї, прикрас. А це - точно не про людей, які працюють у КП "Луцький зоопарк". Тому сьогодні ділимося з вами приємністю. Напередодні Дня Незалежності подяки за сумлінну працю отримали директор підприємства Людмила Денисенко та екскурсовод Шкирпан Тетяна", - йдеться у дописі.

"Як зазначає керівник, ці нагороди - то заслуга спільна, яку насправді керівники міста та області вручили колективу, що своїми діями перетворює Луцький зоопарк на місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста. Отож, дякуємо за відзнаки й обіцяємо, що й надалі робитимемо все від нас залежне, аби у зоопарку комфортно було і нашим підопічним, і усім відвідувачам. Адже лише щоденна віддана праця кожного задля спільного блага - то і є справжній патріотизм!" - повідомили у зоопарку.

Луцький зоопарк відзначили владці
Луцький зоопарк відзначили владці
Луцький зоопарк відзначили владці

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Теги: Луцький зоопарк, подяки
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