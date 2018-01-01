У Луцьку посеред ночі торгували алкоголем
Сьогодні, 15:58
У Луцьку викрили ще одну точку продажу нічного алкоголю.
У ніч з суботи на неділю інспектори департаменту муніципальної варти Луцька виявили торгівельний заклад, у якому продавці реалізовують алкогольні вироби, - повідомили у прес-службі муніципалів.
Пиво муніципалам вдалося придбати у магазині "Каштан", який розміщений на зупинці громадського транспорту "Київський майдан".
Продавці даного магазину вже не вперше порушують рішення Луцької міської ради про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних виробів в період з 22-ї по 8-му години.
Інспектори склали на порушницю адміністративний протокол за ч.2 ст.156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.
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У ніч з суботи на неділю інспектори департаменту муніципальної варти Луцька виявили торгівельний заклад, у якому продавці реалізовують алкогольні вироби, - повідомили у прес-службі муніципалів.
Пиво муніципалам вдалося придбати у магазині "Каштан", який розміщений на зупинці громадського транспорту "Київський майдан".
Продавці даного магазину вже не вперше порушують рішення Луцької міської ради про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних виробів в період з 22-ї по 8-му години.
Інспектори склали на порушницю адміністративний протокол за ч.2 ст.156 КУпАП, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.
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