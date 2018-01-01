Школярі Камінь-Каширського району відгуляють перший дзвінок 3 вересня
Сьогодні, 17:50
Школяри Камінь-Каширщини підуть до школи не першого вересня.
Як уже повідомлялося, рішення про день проведення свята Першого дзвоника індивідуально приймає кожен навчальний заклад, - пише газета Полісся.
Оскільки в цьому році 1 вересня припадає на суботу, у Міністерстві освіти зазначили, що свято може бути проведене як 1, так і 3 вересня.
Відтак на Камінь-Каширщині у всіх школах вирішили розпочати навчальний рік із 3 вересня.
У навчальних закладах о 9.00 відбудуться урочисті лінійки, після чого діти зберуться у класах на перший урок.
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Як уже повідомлялося, рішення про день проведення свята Першого дзвоника індивідуально приймає кожен навчальний заклад, - пише газета Полісся.
Оскільки в цьому році 1 вересня припадає на суботу, у Міністерстві освіти зазначили, що свято може бути проведене як 1, так і 3 вересня.
Відтак на Камінь-Каширщині у всіх школах вирішили розпочати навчальний рік із 3 вересня.
У навчальних закладах о 9.00 відбудуться урочисті лінійки, після чого діти зберуться у класах на перший урок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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