Школярі Камінь-Каширського району відгуляють перший дзвінок 3 вересня





Як уже повідомлялося, рішення про день проведення свята Першого дзвоника індивідуально приймає кожен навчальний заклад, - пише газета



Оскільки в цьому році 1 вересня припадає на суботу, у Міністерстві освіти зазначили, що свято може бути проведене як 1, так і 3 вересня.



Відтак на Камінь-Каширщині у всіх школах вирішили розпочати навчальний рік із 3 вересня.



У навчальних закладах о 9.00 відбудуться урочисті лінійки, після чого діти зберуться у класах на перший урок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школяри Камінь-Каширщини підуть до школи не першого вересня.Як уже повідомлялося, рішення про день проведення свята Першого дзвоника індивідуально приймає кожен навчальний заклад, - пише газета Полісся Оскільки в цьому році 1 вересня припадає на суботу, у Міністерстві освіти зазначили, що свято може бути проведене як 1, так і 3 вересня.Відтак на Камінь-Каширщині у всіх школах вирішили розпочати навчальний рік із 3 вересня.У навчальних закладах о 9.00 відбудуться урочисті лінійки, після чого діти зберуться у класах на перший урок.

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