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Школярі Камінь-Каширського району відгуляють перший дзвінок 3 вересня

Школярі Камінь-Каширського району відгуляють перший дзвінок 3 вересня
Школяри Камінь-Каширщини підуть до школи не першого вересня.

Як уже повідомлялося, рішення про день проведення свята Першого дзвоника індивідуально приймає кожен навчальний заклад, - пише газета Полісся.

Оскільки в цьому році 1 вересня припадає на суботу, у Міністерстві освіти зазначили, що свято може бути проведене як 1, так і 3 вересня.

Відтак на Камінь-Каширщині у всіх школах вирішили розпочати навчальний рік із 3 вересня.

У навчальних закладах о 9.00 відбудуться урочисті лінійки, після чого діти зберуться у класах на перший урок.

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Теги: перший дзвоник, свято, діти
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