Пливли, крутили педалі і бігли: на Волині відбувся Чемпіонат України з крос-триатлону





Цього року призовий фонд склав 90 тисяч гривень. За перше зайняте місце спортсмени отримали сертифікат на 20 тисяч гривень, за друге – 15 тисяч та за третє – 10 тисяч гривень, - пише



Серед зареєстрованих були аматори та професійні спортсмени з Волині, Полтави, Кривого Рогу, Тернопіля, Запоріжжя, Одеси, Києва, Львова, Рівного, Чернівців, Житомира, а також громадяни Литви.



Захід стартував з озера Сомин. Фінішували – у селі Смідин.



Спортсмени пропливли 1 кілометр озером, проїхали велосипедами 20 кілометрів та пробігли 6 кілометрів.



Серед чоловіків місця розділилися:



– перше місце Єгор Мартиненко;

– друге місце Сергій Курочкін;

– третє місце Сергій Басенко.



Жіночу трійку лідерів склали:



– перше місце Софія Прийма;

– друге місце Олександра Кохан;

– третє місце Марина Соколова.



Серед юніорів здобули абсолютну першість Павлова Олександра та Кирилович Денис, “срібло” – Бережна Дар’я та Бут Іван, а “бронзу” – Покотило Марта та Ульянов Артем.



Також отримали спеціальні кубки учасник АТО Андрій Степасюк, який найкраще серед військових подолав дистанцію, та “ветеран спорту” Микола Поліщук (серед спортсменів віком понад 45 років).



Нагадуємо, що змагання з крос-триатлону цьогоріч відбулися вперше у статусі Чемпіонату України з цього виду спорту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Турійському районі на озері Сомине 26 серпня стартував Чемпіонат України з крос-триатлону (спринт) «Polissia Challenge Cup».Цього року призовий фонд склав 90 тисяч гривень. За перше зайняте місце спортсмени отримали сертифікат на 20 тисяч гривень, за друге – 15 тисяч та за третє – 10 тисяч гривень, - пише Буг Серед зареєстрованих були аматори та професійні спортсмени з Волині, Полтави, Кривого Рогу, Тернопіля, Запоріжжя, Одеси, Києва, Львова, Рівного, Чернівців, Житомира, а також громадяни Литви.Захід стартував з озера Сомин. Фінішували – у селі Смідин.Спортсмени пропливли 1 кілометр озером, проїхали велосипедами 20 кілометрів та пробігли 6 кілометрів.Серед чоловіків місця розділилися:– перше місце– друге місце– третє місцеЖіночу трійку лідерів склали:– перше місце– друге місце– третє місцеСеред юніорів здобули абсолютну першістьта, “срібло” –та, а “бронзу” –таТакож отримали спеціальні кубки учасник АТО, який найкраще серед військових подолав дистанцію, та “ветеран спорту”(серед спортсменів віком понад 45 років).Нагадуємо, що змагання з крос-триатлону цьогоріч відбулися вперше у статусі Чемпіонату України з цього виду спорту.

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