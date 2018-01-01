Елітний джип «на бляхах» згорів посеред Києва. ФОТО

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Вночі 26 серпня у Києві на Троєщині невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в автомобіль BMW X5 з "єврономерами".
Подія сталася близько 3:20 на вул. Бальзака, 58, повідомляє gazeta.ua.
Очевидці повідомили, що до BMW Х5 під'їхав невідомий автомобіль. З нього на позашляховик кинули пляшку із запальною сумішшю. Злочинці відразу зникли.
BMW згорів дотла. Постраждали також два автомобілі, які були припарковані поруч. У Toyota Yaris обгорів лівий бік і поплавилася задня ліва фара. Власник Toyota встиг вчасно відігнати автомобіль подалі від вогню і мінімізувати втрати. У Audi A6 вогонь пошкодив передню ліву фару і передній бампер.
Власник BMW Х5 розповів, що незадовго до пожежі йому погрожував чоловік, з яким у них стався конфлікт. Він нібито подряпав автомобіль цього чоловіка.
На місці працював екіпаж патрульної поліції, рятувальники ДСНС і слідчо-оперативна група.
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Подія сталася близько 3:20 на вул. Бальзака, 58, повідомляє gazeta.ua.
Очевидці повідомили, що до BMW Х5 під'їхав невідомий автомобіль. З нього на позашляховик кинули пляшку із запальною сумішшю. Злочинці відразу зникли.
BMW згорів дотла. Постраждали також два автомобілі, які були припарковані поруч. У Toyota Yaris обгорів лівий бік і поплавилася задня ліва фара. Власник Toyota встиг вчасно відігнати автомобіль подалі від вогню і мінімізувати втрати. У Audi A6 вогонь пошкодив передню ліву фару і передній бампер.
Власник BMW Х5 розповів, що незадовго до пожежі йому погрожував чоловік, з яким у них стався конфлікт. Він нібито подряпав автомобіль цього чоловіка.
На місці працював екіпаж патрульної поліції, рятувальники ДСНС і слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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