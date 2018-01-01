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Елітний джип «на бляхах» згорів посеред Києва. ФОТО

Елітний джип «на бляхах» згорів посеред Києва. ФОТО
Вночі 26 серпня у Києві на Троєщині невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в автомобіль BMW X5 з "єврономерами".

Подія сталася близько 3:20 на вул. Бальзака, 58, повідомляє gazeta.ua.

Очевидці повідомили, що до BMW Х5 під'їхав невідомий автомобіль. З нього на позашляховик кинули пляшку із запальною сумішшю. Злочинці відразу зникли.

BMW згорів дотла. Постраждали також два автомобілі, які були припарковані поруч. У Toyota Yaris обгорів лівий бік і поплавилася задня ліва фара. Власник Toyota встиг вчасно відігнати автомобіль подалі від вогню і мінімізувати втрати. У Audi A6 вогонь пошкодив передню ліву фару і передній бампер.

Власник BMW Х5 розповів, що незадовго до пожежі йому погрожував чоловік, з яким у них стався конфлікт. Він нібито подряпав автомобіль цього чоловіка.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, рятувальники ДСНС і слідчо-оперативна група.

Елітний джип «на бляхах» згорів посеред Києва. ФОТО
Елітний джип «на бляхах» згорів посеред Києва. ФОТО
Елітний джип «на бляхах» згорів посеред Києва. ФОТО
Елітний джип «на бляхах» згорів посеред Києва. ФОТО
Елітний джип «на бляхах» згорів посеред Києва. ФОТО

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Теги: бляхи, Київ
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