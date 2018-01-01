У Луцьку затримали двох чоловіків з «травичкою». ФОТО

У луцькому гральному закладі виявили осіб з речовинами, схожими на наркотичні.Реагуючи на звернення громадян щодо порушення режиму тиші, патрульні систематично перевіряють заклади з так званими гральними автоматами.Такі профілактичні перевірки дають результати, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Так, у ніч на 24 серпня в одному з закладів на вулиці Кравчука інспектори виявили 2 підозрілих чоловіків, в яких при перевірці знайшли речовини зеленого кольору, схожі на наркотичні.Особам 29 та 53 роки відповідно.Їх затримали та передали далі слідчо-оперативній групі, яка вилучила речовини на експертизу.