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У Луцьку затримали двох чоловіків з «травичкою». ФОТО

У Луцьку затримали двох чоловіків з «травичкою». ФОТО
У луцькому гральному закладі виявили осіб з речовинами, схожими на наркотичні.

Реагуючи на звернення громадян щодо порушення режиму тиші, патрульні систематично перевіряють заклади з так званими гральними автоматами.
Такі профілактичні перевірки дають результати, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Так, у ніч на 24 серпня в одному з закладів на вулиці Кравчука інспектори виявили 2 підозрілих чоловіків, в яких при перевірці знайшли речовини зеленого кольору, схожі на наркотичні.
Особам 29 та 53 роки відповідно.

Їх затримали та передали далі слідчо-оперативній групі, яка вилучила речовини на експертизу.

У Луцьку затримали двох чоловіків з «травичкою». ФОТО
У Луцьку затримали двох чоловіків з «травичкою». ФОТО
У Луцьку затримали двох чоловіків з «травичкою». ФОТО

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Теги: наркотики, Луцьк
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