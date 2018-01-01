У Луцьку затримали двох чоловіків з «травичкою». ФОТО
Сьогодні, 18:18
У луцькому гральному закладі виявили осіб з речовинами, схожими на наркотичні.
Реагуючи на звернення громадян щодо порушення режиму тиші, патрульні систематично перевіряють заклади з так званими гральними автоматами.
Такі профілактичні перевірки дають результати, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Так, у ніч на 24 серпня в одному з закладів на вулиці Кравчука інспектори виявили 2 підозрілих чоловіків, в яких при перевірці знайшли речовини зеленого кольору, схожі на наркотичні.
Особам 29 та 53 роки відповідно.
Їх затримали та передали далі слідчо-оперативній групі, яка вилучила речовини на експертизу.
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Реагуючи на звернення громадян щодо порушення режиму тиші, патрульні систематично перевіряють заклади з так званими гральними автоматами.
Такі профілактичні перевірки дають результати, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Так, у ніч на 24 серпня в одному з закладів на вулиці Кравчука інспектори виявили 2 підозрілих чоловіків, в яких при перевірці знайшли речовини зеленого кольору, схожі на наркотичні.
Особам 29 та 53 роки відповідно.
Їх затримали та передали далі слідчо-оперативній групі, яка вилучила речовини на експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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