Волинянин став переможцем Odesa Half Marathon 2018





Вперше в історії півмарафонська дистанція в Одесі зібрала більше тисячі учасників, точніше 1125. Всього ж у події взяли участь більше 2 тисяч містян та гостей Одеси, а підтримати спортсменів прийшло близько 4 тисяч глядачів, - пише



Перемогу в півмарафонському забігу святкував представник Волині Сергій Оксенюк, його переможний час 1:12:09. У жінок перше місце та оновлення рекорду траси у спортсменки з Буковини Юлії Профіс, її час 1:20:34, що на 8 секунд краще попереднього рекорду одеситки Валентини Полтавської.



Цікаво, що для Юлій це друга поспіль перемога на змаганнях Run Ukraine, адже на початку літа вона перемогла у Львові.



У чоловіків від самого старту боротьба розгорнулась між Олександром Бабарикою та Сергієм Оксенюком. Практично 20 кілометрів спортсмени пробігли разом і лише на останньому кілометрі Сергій зробив пришвидшення та здобув перемогу. В результаті Олександр став другим з фінішним часом 1:12:36, а третя сходинка п’єдесталу за Анатолієм Бондаренком – 1:16:54.



“Відчував, що переможу. Темп був відносно нешвидкий, за особистого рекорду в годину і чотири хвилини сьогодні бігли помірно. Погода порадувала, о восьмій ранку було дуже комфортно бігти як на мене. Авжеж, траса дещо нерівна, але все чудово, організація змагань на дуже високому рівні. Це був лише третій старт після гірських зборів, тож поки лише набираю форму, але завжди дуже хотілось пробігти в Одесі біля моря”, – прокоментував переможець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У останні вихідні літа 26 серпня перлина чорноморського узбережжя Одеса прийняла одну з найбільших бігових подій всього чорноморського басейну – 3rd Odesa Half Marathon 2018.Вперше в історії півмарафонська дистанція в Одесі зібрала більше тисячі учасників, точніше 1125. Всього ж у події взяли участь більше 2 тисяч містян та гостей Одеси, а підтримати спортсменів прийшло близько 4 тисяч глядачів, - пише Жорстка атлетика Перемогу в півмарафонському забігу святкував представник Волині, його переможний час 1:12:09. У жінок перше місце та оновлення рекорду траси у спортсменки з Буковини, її час 1:20:34, що на 8 секунд краще попереднього рекорду одеситкиЦікаво, що для Юлій це друга поспіль перемога на змаганнях Run Ukraine, адже на початку літа вона перемогла у Львові.У чоловіків від самого старту боротьба розгорнулась міжта Сергієм Оксенюком. Практично 20 кілометрів спортсмени пробігли разом і лише на останньому кілометрі Сергій зробив пришвидшення та здобув перемогу. В результаті Олександр став другим з фінішним часом 1:12:36, а третя сходинка п’єдесталу за– 1:16:54.“Відчував, що переможу. Темп був відносно нешвидкий, за особистого рекорду в годину і чотири хвилини сьогодні бігли помірно. Погода порадувала, о восьмій ранку було дуже комфортно бігти як на мене. Авжеж, траса дещо нерівна, але все чудово, організація змагань на дуже високому рівні. Це був лише третій старт після гірських зборів, тож поки лише набираю форму, але завжди дуже хотілось пробігти в Одесі біля моря”, – прокоментував переможець.

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