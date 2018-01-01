Де у Луцьку не буде світла 27 серпня





Про це йдеться на сайті «Волиньобленерго».



Отож, з 08:00 до 17:00 припинять електропостачання за такими адресами:



вулиця Бенделіані 1А; 3А; 5, 7;



вулиця Дружби Народів 1; 1А.



З 09:00 до 12:00 відімкнуть світло на вулиці Лесі Українки 6;8; 10; 12; 14; 16; 18; 24; 24А.



З 11:00 до 18:00 відключать електропостачання на вулиці Кривоноса, 23.

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