У Ковелі затримали чоловіка, який стріляв із «травмату». ФОТО
Сьогодні, 00:19
У Ковелі затримали 37-річного чоловіка, який стріляв у житловому масиві з травматичного пістолету.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
26 серпня надійшов тривожний виклик, що невідома особа стріляє в житловому масиві.
На місці події патрульні затримали 37-річного чоловіка, який мав при собі предмет, схожий на травматичний пістолет і, за словами заявників, здійснив з нього постріли.
З’ясували, що порушнику не сподобалось святкування компанії людей, тож він учинив даний конфлікт. На щастя, потрепілих немає.
Більш детальні обставини встановлювала місцева слідчо-оперативна група.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
26 серпня надійшов тривожний виклик, що невідома особа стріляє в житловому масиві.
На місці події патрульні затримали 37-річного чоловіка, який мав при собі предмет, схожий на травматичний пістолет і, за словами заявників, здійснив з нього постріли.
З’ясували, що порушнику не сподобалось святкування компанії людей, тож він учинив даний конфлікт. На щастя, потрепілих немає.
Більш детальні обставини встановлювала місцева слідчо-оперативна група.
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