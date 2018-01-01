У Ковелі затримали чоловіка, який стріляв із «травмату». ФОТО

У Ковелі затримали 37-річного чоловіка, який стріляв у житловому масиві з травматичного пістолету.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.26 серпня надійшов тривожний виклик, що невідома особа стріляє в житловому масиві.На місці події патрульні затримали 37-річного чоловіка, який мав при собі предмет, схожий на травматичний пістолет і, за словами заявників, здійснив з нього постріли.З’ясували, що порушнику не сподобалось святкування компанії людей, тож він учинив даний конфлікт. На щастя, потрепілих немає.Більш детальні обставини встановлювала місцева слідчо-оперативна група.