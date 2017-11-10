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У київському гуртожитку горіла кімната. ФОТО

У київському гуртожитку горіла кімната. ФОТО
У гуртожитку Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, що у Києві, сталася пожежа.

Займання трапилося 25 серпня, – передає ТСН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 16:19. Горіла кімната на 7-му поверсі дев'ятиповерхового гуртожитку, розташованого на вул. Дегдярівській, що у Шевченківському районі столиці.

За півгодини рятувальники локалізували пожежу, а ще за десять хвилин – повністю ліквідували. Загалом у гасінні вогню брали участь дев'ять одиниць техніки і 45 рятувальників.

Внаслідок пожежі пошкоджені особисті речі, віконна рама, закоптилися стіни та стеля житлової кімнати. Загиблих та травмованих немає.

Причина займання з’ясовується.
У київському гуртожитку горіла кімната. ФОТО
У київському гуртожитку горіла кімната. ФОТО
У київському гуртожитку горіла кімната. ФОТО

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Теги: пожежа, Київ
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