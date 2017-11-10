У київському гуртожитку горіла кімната. ФОТО





Займання трапилося 25 серпня, – передає



Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 16:19. Горіла кімната на 7-му поверсі дев'ятиповерхового гуртожитку, розташованого на вул. Дегдярівській, що у Шевченківському районі столиці.



За півгодини рятувальники локалізували пожежу, а ще за десять хвилин – повністю ліквідували. Загалом у гасінні вогню брали участь дев'ять одиниць техніки і 45 рятувальників.



Внаслідок пожежі пошкоджені особисті речі, віконна рама, закоптилися стіни та стеля житлової кімнати. Загиблих та травмованих немає.



Причина займання з’ясовується.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У гуртожитку Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, що у Києві, сталася пожежа.Займання трапилося 25 серпня, – передає ТСН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 16:19. Горіла кімната на 7-му поверсі дев'ятиповерхового гуртожитку, розташованого на вул. Дегдярівській, що у Шевченківському районі столиці.За півгодини рятувальники локалізували пожежу, а ще за десять хвилин – повністю ліквідували. Загалом у гасінні вогню брали участь дев'ять одиниць техніки і 45 рятувальників.Внаслідок пожежі пошкоджені особисті речі, віконна рама, закоптилися стіни та стеля житлової кімнати. Загиблих та травмованих немає.Причина займання з’ясовується.

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