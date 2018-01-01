На Волині виявили водія з підробленими документами. ФОТО





Інцидент трапився 24 серпня, – повідомили у прес-службі волинських патрульних.



При перевірці встановили, що під даним номерним знаком зареєстрований інший транспортний засіб, а реєстраційний документ має ознаки підробки.



На 42-річного водія винесли постанову за порушення, а на місце викликали районну слідчо-оперативну групу.



Поліцейські евакуювали автомобіль для встановлення детальних обставин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На посту у селі Вишнів поліцейські зупинили автомобіль Renault Kangoo. Як виявилося згодом, його водій мав підроблені документи на авто.Інцидент трапився 24 серпня, – повідомили у прес-службі волинських патрульних.При перевірці встановили, що під даним номерним знаком зареєстрований інший транспортний засіб, а реєстраційний документ має ознаки підробки.На 42-річного водія винесли постанову за порушення, а на місце викликали районну слідчо-оперативну групу.Поліцейські евакуювали автомобіль для встановлення детальних обставин.

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