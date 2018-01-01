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На Волині виявили водія з підробленими документами. ФОТО

На Волині виявили водія з підробленими документами. ФОТО
На посту у селі Вишнів поліцейські зупинили автомобіль Renault Kangoo. Як виявилося згодом, його водій мав підроблені документи на авто.

Інцидент трапився 24 серпня, – повідомили у прес-службі волинських патрульних.

При перевірці встановили, що під даним номерним знаком зареєстрований інший транспортний засіб, а реєстраційний документ має ознаки підробки.

На 42-річного водія винесли постанову за порушення, а на місце викликали районну слідчо-оперативну групу.

Поліцейські евакуювали автомобіль для встановлення детальних обставин.
На Волині виявили водія з підробленими документами. ФОТО

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Теги: автомобіль, Ковель, поліція
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