Волинські каноїсти здобули «срібло» у Португалії. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Українська збірна каноїстів здобула срібні медалі на чемпіонаті світу в Монтемор-у-Велью, що у Португалії.
Про це повідомили на сайті Федерації каное України.
Срібну медаль збірній України принесла каное-четвірка на дистанції 500 м у складі Юрія Вандюка, Андрія Рибачка (обидва – Ковель) та полтавчан Олега Боровика та Едуарда Шеметила (1:36,726).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сайті Федерації каное України.
Срібну медаль збірній України принесла каное-четвірка на дистанції 500 м у складі Юрія Вандюка, Андрія Рибачка (обидва – Ковель) та полтавчан Олега Боровика та Едуарда Шеметила (1:36,726).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 27 липня
Сьогодні, 09:00
На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО
Сьогодні, 08:46
Волинські каноїсти здобули «срібло» у Португалії. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
У київському гуртожитку горіла кімната. ФОТО
Сьогодні, 07:23
На Волині виявили водія з підробленими документами. ФОТО
Сьогодні, 06:28