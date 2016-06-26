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Волинські каноїсти здобули «срібло» у Португалії. ФОТО. ВІДЕО

Волинські каноїсти здобули «срібло» у Португалії. ФОТО. ВІДЕО
Українська збірна каноїстів здобула срібні медалі на чемпіонаті світу в Монтемор-у-Велью, що у Португалії.

Про це повідомили на сайті Федерації каное України.

Срібну медаль збірній України принесла каное-четвірка на дистанції 500 м у складі Юрія Вандюка, Андрія Рибачка (обидва – Ковель) та полтавчан Олега Боровика та Едуарда Шеметила (1:36,726).

Волинські каноїсти здобули «срібло» у Португалії. ФОТО. ВІДЕО
Волинські каноїсти здобули «срібло» у Португалії. ФОТО. ВІДЕО
Волинські каноїсти здобули «срібло» у Португалії. ФОТО. ВІДЕО
Волинські каноїсти здобули «срібло» у Португалії. ФОТО. ВІДЕО




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Теги: каное, Волинь, споррт
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