Волинські каноїсти здобули «срібло» у Португалії. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомили на сайті Федерації каное України.



Срібну медаль збірній України принесла каное-четвірка на дистанції 500 м у складі Юрія Вандюка, Андрія Рибачка (обидва – Ковель) та полтавчан Олега Боровика та Едуарда Шеметила (1:36,726).











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська збірна каноїстів здобула срібні медалі на чемпіонаті світу в Монтемор-у-Велью, що у Португалії.Про це повідомили на сайті Федерації каное України.Срібну медаль збірній України принесла каное-четвірка на дистанції 500 м у складі(обидва – Ковель) та полтавчан Олега Боровика та Едуарда Шеметила (1:36,726).

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