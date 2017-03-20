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На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО

На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО
У селі Оженин Рівненської області внаслідок пожежі загинуло двоє дітей.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Повідомлення про пожежу у приватному господарстві рятувальники отримали 26 серпня о 19:23.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховій, цегляній господарчій будівлі. На момент прибуття рятувальних підрозділів дерев’яні дах та перекриття будівлі від сильного полум’я обвалилися.

Під час гасіння та розбору конструкцій бійці ДСНС виявили на місці пожежі тіла двох малолітніх дітей - хлопчика 2011 року народження та дівчинки 2012 року народження - двоюрідних брата та сестри.

О 20:11 пожежу вдалося локалізувати, а о 21:14 – повністю ліквідувати. Вогонь знищив дах господарчої будівлі розміром 15 на 5 м, 30 кв. м перекриття, речі домашнього вжитку, дві тони сіна.

Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем.
На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО
На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО
На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО
На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО
На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО
На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО
На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО
На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО
На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО
На Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей. ФОТО

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Теги: пожежа, дитина, Рівненщина, смерть
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