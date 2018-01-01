Лучани збирають підписи за відновлення дитячого майданчика





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті



"Дитячий майданчик Мадагаскар, що розташований на пр. Молоді біля піцерії «Соло» є дуже популярним місцем сімейного відпочинку лучан.

Але на даний період майже всі конструкції майданчика (гойдалки, драбини, гірки, ...) перебувають в аварійному стані: поломані дошки, торчать ржарі цвяхи, - пише автор ініціативи Шелеп Михайло Романович.



Тож автор петиції просить направити кошти міського бюджету на відновлення цього дитячого майданчика, зокрема купити і встановити нові витривалі конструкції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять відремонтувати дитячий майданчик "Мадагаскар", який розміщений на проспекті Молоді.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій "Дитячий майданчик Мадагаскар, що розташований на пр. Молоді біля піцерії «Соло» є дуже популярним місцем сімейного відпочинку лучан.Але на даний період майже всі конструкції майданчика (гойдалки, драбини, гірки, ...) перебувають в аварійному стані: поломані дошки, торчать ржарі цвяхи, - пише автор ініціативи Шелеп Михайло Романович.Тож автор петиції просить направити кошти міського бюджету на відновлення цього дитячого майданчика, зокрема купити і встановити нові витривалі конструкції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію