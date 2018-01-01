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Лучани збирають підписи за відновлення дитячого майданчика

Лучани збирають підписи за відновлення дитячого майданчика
У Луцьку просять відремонтувати дитячий майданчик "Мадагаскар", який розміщений на проспекті Молоді.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

"Дитячий майданчик Мадагаскар, що розташований на пр. Молоді біля піцерії «Соло» є дуже популярним місцем сімейного відпочинку лучан.
Але на даний період майже всі конструкції майданчика (гойдалки, драбини, гірки, ...) перебувають в аварійному стані: поломані дошки, торчать ржарі цвяхи, - пише автор ініціативи Шелеп Михайло Романович.

Тож автор петиції просить направити кошти міського бюджету на відновлення цього дитячого майданчика, зокрема купити і встановити нові витривалі конструкції.


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Теги: петиція, дитмайдайчик, Луцьк
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