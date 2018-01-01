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У Луцьку п'яний водій на Renault зіткнувся з мотоциклом і втік

У Луцьку п'яний водій на Renault зіткнувся з мотоциклом і втік
У Луцьку вночі виявили водія, який в стані сп’яніння вчинив ДТП і зник.

Інцидент трапився учора, 26 липня, близько 23 години, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

Водій Renault допустив зіткнення з мотоциклом по вулиці Кічкарівській і залишив місце автопригоди.

Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили транспортний засіб, який підходив під орієнтування, адже мав характерні механічні пошкодження: розбиту фару і покажчик повороту.

На місці був і водій – з ознаками сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка – 0,92 проміле.

На чоловіка оформили 3 протоколи та 1 постанову. Автомобіль забрали на штрафмайданчик.

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Теги: аварія, авто
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