У Луцьку п'яний водій на Renault зіткнувся з мотоциклом і втік
Сьогодні, 10:07
У Луцьку вночі виявили водія, який в стані сп’яніння вчинив ДТП і зник.
Інцидент трапився учора, 26 липня, близько 23 години, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Водій Renault допустив зіткнення з мотоциклом по вулиці Кічкарівській і залишив місце автопригоди.
Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили транспортний засіб, який підходив під орієнтування, адже мав характерні механічні пошкодження: розбиту фару і покажчик повороту.
На місці був і водій – з ознаками сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка – 0,92 проміле.
На чоловіка оформили 3 протоколи та 1 постанову. Автомобіль забрали на штрафмайданчик.
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Інцидент трапився учора, 26 липня, близько 23 години, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Водій Renault допустив зіткнення з мотоциклом по вулиці Кічкарівській і залишив місце автопригоди.
Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили транспортний засіб, який підходив під орієнтування, адже мав характерні механічні пошкодження: розбиту фару і покажчик повороту.
На місці був і водій – з ознаками сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка – 0,92 проміле.
На чоловіка оформили 3 протоколи та 1 постанову. Автомобіль забрали на штрафмайданчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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