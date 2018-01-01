У Луцьку п'яний водій на Renault зіткнувся з мотоциклом і втік

У Луцьку вночі виявили водія, який в стані сп’яніння вчинив ДТП і зник.Інцидент трапився учора, 26 липня, близько 23 години, - інформує Патрульна поліція Волинської області.Водій Renault допустив зіткнення з мотоциклом по вулиці Кічкарівській і залишив місце автопригоди.Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили транспортний засіб, який підходив під орієнтування, адже мав характерні механічні пошкодження: розбиту фару і покажчик повороту.На місці був і водій – з ознаками сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка – 0,92 проміле.На чоловіка оформили 3 протоколи та 1 постанову. Автомобіль забрали на штрафмайданчик.