Троє молодиків гуляли Луцьком з наркотиками

У Луцьку патрульні затримали молодиків з наркотиками.У ніч на 27 серпня, на проспекті Волі, піший екіпаж патрульних помітив групу підозрілих осіб.19-річний та 20-річний молодики мали при собі поліетиленові пакетики з подрібленою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, а також прилади, які можуть використовуватись для куріння наркотичних речовин, - інформує Патрульна поліція Волинської області.Поруч також виявили сумку з подрібленою речовиною рослинного походження зеленого кольору і поліетиленові пакетики для фасування.На місце викликали слідчо-оперативну групу, осіб доставили до відділку поліції.Згодом, по вулиці Лесі Українки, також помітили групу підозрілих осіб. При перевірці в одного з чоловіків, 1993 року народження, виявили згорток з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, схожою на наркотичну.