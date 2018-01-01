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Троє молодиків гуляли Луцьком з наркотиками

Троє молодиків гуляли Луцьком з наркотиками
У Луцьку патрульні затримали молодиків з наркотиками.

У ніч на 27 серпня, на проспекті Волі, піший екіпаж патрульних помітив групу підозрілих осіб.

19-річний та 20-річний молодики мали при собі поліетиленові пакетики з подрібленою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, а також прилади, які можуть використовуватись для куріння наркотичних речовин, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

Поруч також виявили сумку з подрібленою речовиною рослинного походження зеленого кольору і поліетиленові пакетики для фасування.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, осіб доставили до відділку поліції.

Згодом, по вулиці Лесі Українки, також помітили групу підозрілих осіб. При перевірці в одного з чоловіків, 1993 року народження, виявили згорток з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, схожою на наркотичну.
Троє молодиків гуляли Луцьком з наркотиками
Троє молодиків гуляли Луцьком з наркотиками
Троє молодиків гуляли Луцьком з наркотиками
Троє молодиків гуляли Луцьком з наркотиками

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Теги: наркотики, Луцьк
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