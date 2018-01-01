Луцькій книгарні «Освіта» пропонують переїхати





Про це йшлося у понеділок, 27 серпня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.



Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко повідомила, що працівників книгарні «Освіта» уже поінформували, що ж 31 жовтня 2018 року магазину не продовжать договір оренди.



«Є варіант приміщення на проспекті Перемоги, 14, де знаходиться управління сільського господарства. Ніхто силою виселяти їх не буде», - запевнила Грабко.

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