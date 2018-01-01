Луцькій книгарні «Освіта» пропонують переїхати
Сьогодні, 10:29
Книгарні «Освіта», що на проспекті Волі, 8, підшукують нове приміщення.
Про це йшлося у понеділок, 27 серпня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.
Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко повідомила, що працівників книгарні «Освіта» уже поінформували, що ж 31 жовтня 2018 року магазину не продовжать договір оренди.
«Є варіант приміщення на проспекті Перемоги, 14, де знаходиться управління сільського господарства. Ніхто силою виселяти їх не буде», - запевнила Грабко.
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Про це йшлося у понеділок, 27 серпня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.
Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко повідомила, що працівників книгарні «Освіта» уже поінформували, що ж 31 жовтня 2018 року магазину не продовжать договір оренди.
«Є варіант приміщення на проспекті Перемоги, 14, де знаходиться управління сільського господарства. Ніхто силою виселяти їх не буде», - запевнила Грабко.
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Коментарі 1
Прочитаєш таку новину - і одразу пригадуються хвалебні і захоплені сентеції деяких наших "поважних і патріотичних" літераторів про те, як за постмайданівські часи книжкова справа розквітла в Україні, як збільшується попит на українську книжку, збільшуються тиражі і продажі і таке інше. І тут новина про виселення двох книжкових магазинів ("Планета" і "Освіта") з їх давнього усталеного місця, де вони працювали більше ніж півстоліття, куди я сам ходив ще у 80-ті роки купувати деякі навчальні посібники. І чомусь виникає враження, що насправді книжкову справу в Україні продовжують нищити ще більшими темпами, аніж при попередній "злочинній" владі. Ну, це зрозуміло, книжки ж - справа не прибуткова. От якщо там якуь кнайпу розмістити або, приміром, секс-шоп - оце так! Оце буде прибуток, оце по нашому! Цікаво, хто і за скільки викупить два таких козирних приміщення?
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