Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку

У рамках фестивалю «Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків», який відбудеться у Луцьку 2 вересня, гості зможуть поміряти тематичні костюми у середньовічній костюмерній, а яскравим закінченням стане яскраве фаєр-шоу.Про це під час прес-конференції 27 серпня повідомили організатори дійства з клубу середньовічного бою «Айна Бера Луцьк».Дійство розпочнеться о 12:00.Фестиваль відбудеться у Луцьку вдруге, нагадав організатор«Минулого року прийшло близько 1,5 тис людей. Наша цільова аудиторія - сім’ї з дітьми і туристи з інших міст. Я думаю, ми змогли зацікавити людей та оживити замок», - додав Ващук.Цьогоріч у рамках фестивалю відбудутьсяТож очікують на участь більшої кількості учасників, ніж на першому фестивалі.«Вже кинули заявку близько 10 клубів зі різних міст України», зауважив Ващук. Тож цього річ очікують більшу кількість бійців до участі у змаганнях.Унікальний фестиваль стане гарною розвагою для всієї родини. У програмі – бої лицарів із клубів з усієї України. Організатори запланували одиночні змагання, а також масові сутички між лицарями. На глядачів очікують видовищні змагання у номінаціях «меч-меч», «щит-меч», «5 vs 5», «16 vs 16». Бої відбуватимуться у межах спеціальної зони – ресталища, яке забезпечить безпеку глядачів.Окрім того, охочі зможуть безкоштовно побавитися у гру арчер-таґ, повчитися стріляти з лука та фехтувати. Найпевніше дійство супроводжуватиме музика – і сучасна можна буде відвідати майстер-класи із ковальства, виготовлення ляльок-мотанок та гончарства. «Фішкою» заходу стане яскраве фаєр-шоу, яке привезуть із Дніпра. На фесті можна буде поласувати смачною їжею у на фуд-корті, для дівчат організують майстер-клас із середньовічних танців.Також організатори зауважили, що у клубі є один боєць, який є ді-джеєм. Тож, можливо, у рамках фестивалю організують ще й «лицарську дискотеку». Окрім того, до фестивалю має відкритися середньовічна костюмерна, де всі охочі зможуть приміряти історичне вбрання. Тут можна буде приміряти елементи обладунків, кольчуги, деякі види зброї та навіть жіночі костюми.Волонтери будуть одягнені у середньовічних костюмах, з ними можна буде поспілкуватися та по фотографуватися. Організатори вважають, що така родзинка може зацікавити найменших гостей.«Лицар – центр фестивалю, навколо нього буде відбуватися все інше – танці і розваги. Тому треба приходити і вболівати за наших», – додали організатори.Вхід на фестиваль – платний. Вартість відвідування – 80 грн за дорослий квиток, 40 грн - дитячий. У ціну входить можливість зайти до замку, пофотографуватися у 3 фотозонах та відвідати безкоштовні зони.Дійство відбудеться за підтримки управління промоції та туризму Луцькради. Його очільницядодала, що управління туризму та промоції міста зауважила, що лицарський турнір – частина бренду міста, який зараз активно розвивають. Адже замок Любарта – ідеальне місце для проведення подібних дійств.«Та робота, яку проводять хлопці, зокрема луб «Айна Бера», дуже важлива», - вважає Теліпська. Цьогоріч підтримка відбувається у рамках конкурсу туристичних ініціатив.«Луцьк – місто лицарів, тут є куди їхати та що подивитися», - мовив Ващук. Тож організатори запрошують усіх охочих відвідати фестиваль. Метою дійства є популяризація середньовічного бою та ознайомлення людей із цією культурою.