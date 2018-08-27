У Дніпрі маршрутка збила сім'ю з дітьми на переході





Про це повідомляє



У ДТП постраждала 6-місячна дівчинка, яка перебувала в колясці, і 5-річний хлопчик.



Зазначається, що аварія сталася на пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.



За словами патрульних, обох дітей госпіталізували. У дівчинки садна і забиті місця, а у хлопчика більш серйозні пошкодження. Водій маршрутки сказав, що він нібито втомився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Дніпрі маршрутка збила сім'ю з дитячою коляскою.Про це повідомляє Информатор в понеділок, 27 серпня.У ДТП постраждала 6-місячна дівчинка, яка перебувала в колясці, і 5-річний хлопчик.Зазначається, що аварія сталася на пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.За словами патрульних, обох дітей госпіталізували. У дівчинки садна і забиті місця, а у хлопчика більш серйозні пошкодження. Водій маршрутки сказав, що він нібито втомився.

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