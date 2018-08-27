У Дніпрі маршрутка збила сім'ю з дітьми на переході
Сьогодні, 10:55
В Дніпрі маршрутка збила сім'ю з дитячою коляскою.
Про це повідомляє Информатор в понеділок, 27 серпня.
У ДТП постраждала 6-місячна дівчинка, яка перебувала в колясці, і 5-річний хлопчик.
Зазначається, що аварія сталася на пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.
За словами патрульних, обох дітей госпіталізували. У дівчинки садна і забиті місця, а у хлопчика більш серйозні пошкодження. Водій маршрутки сказав, що він нібито втомився.
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Про це повідомляє Информатор в понеділок, 27 серпня.
У ДТП постраждала 6-місячна дівчинка, яка перебувала в колясці, і 5-річний хлопчик.
Зазначається, що аварія сталася на пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.
За словами патрульних, обох дітей госпіталізували. У дівчинки садна і забиті місця, а у хлопчика більш серйозні пошкодження. Водій маршрутки сказав, що він нібито втомився.
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