На честь митрополита Ніфонта перейменували вулицю

Ніфонта.



Про це



Колишня вулиця Радянська у селі Галина Воля тепер буде носити ім’я митрополита Ніфонта. Таке рішення прийняли на сесії сільської ради після розгляду клопотання Володимир-Волинського та Ковельського Володимира, яке надійшло 22 березня, та обговорили з місцевим населенням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Галина Воля Старовижівського району перейменували центральну вулицю на честь митрополитаПро це “Волинській правді” повідомили у галиновільській сільській раді.Колишня вулиця Радянська у селі Галина Воля тепер буде носити ім’я митрополита Ніфонта. Таке рішення прийняли на сесії сільської ради після розгляду клопотання Володимир-Волинського та Ковельського Володимира, яке надійшло 22 березня, та обговорили з місцевим населенням.

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