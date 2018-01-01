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На честь митрополита Ніфонта перейменували вулицю

На честь митрополита Ніфонта перейменували вулицю
У селі Галина Воля Старовижівського району перейменували центральну вулицю на честь митрополита Ніфонта.

Про це “Волинській правді” повідомили у галиновільській сільській раді.

Колишня вулиця Радянська у селі Галина Воля тепер буде носити ім’я митрополита Ніфонта. Таке рішення прийняли на сесії сільської ради після розгляду клопотання Володимир-Волинського та Ковельського Володимира, яке надійшло 22 березня, та обговорили з місцевим населенням.

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Теги: митрополит Ніфонт, вулиця
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