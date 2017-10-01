На Волині водій побив поліцейського

У Любомльському районі водій «Daewoo Lanos» з кулаками накинувся на поліцейського сектору реагування патрульної поліції.Учора, 26 серпня, на автодорозі у селі Згорани Любомльського району, перебуваючи у добовому наряді, поліцейський сектору реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив автомобіль «Daewoo Lanos», за кермом якого перебував 29-річний житель району, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Водій транспортного засобу відмовився надавати поліцейському посвідчення водія та реєстраційні документи на автомобіль, натомість, кинувся на нього з кулаками.Співробітники поліції були змушені застосувати щодо правопорушника фізичну силу та кайданки.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Мова йде про опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Санкція статті, зокрема, передбачає до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.