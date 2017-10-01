На Волині водій побив поліцейського
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У Любомльському районі водій «Daewoo Lanos» з кулаками накинувся на поліцейського сектору реагування патрульної поліції.
Учора, 26 серпня, на автодорозі у селі Згорани Любомльського району, перебуваючи у добовому наряді, поліцейський сектору реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив автомобіль «Daewoo Lanos», за кермом якого перебував 29-річний житель району, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Водій транспортного засобу відмовився надавати поліцейському посвідчення водія та реєстраційні документи на автомобіль, натомість, кинувся на нього з кулаками.
Співробітники поліції були змушені застосувати щодо правопорушника фізичну силу та кайданки.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Мова йде про опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Санкція статті, зокрема, передбачає до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Учора, 26 серпня, на автодорозі у селі Згорани Любомльського району, перебуваючи у добовому наряді, поліцейський сектору реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив автомобіль «Daewoo Lanos», за кермом якого перебував 29-річний житель району, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Водій транспортного засобу відмовився надавати поліцейському посвідчення водія та реєстраційні документи на автомобіль, натомість, кинувся на нього з кулаками.
Співробітники поліції були змушені застосувати щодо правопорушника фізичну силу та кайданки.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Мова йде про опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Санкція статті, зокрема, передбачає до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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