Крадій з дитям «обчистив» пасажирів маршрутки у Нововолинську





У неділю, 26 серпня, близько 10:30 у мешканців Нововолинська в маршрутці чоловік викрав гаманці, - пише



Як повідомив керівник Нововолинського відділення поліції Віктор Пикалюк, люди їхали в громадському транспорті на ринок.



У двох пасажирів витягнули з сумки гаманці.



Злодій був одягнутий в чорний одяг, разом з ним була дворічна дитина.



Якщо хтось помічав підозрілого чоловіка та знає його особу, зверніться в поліцію за номером 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську чоловік з дитиною викрадав гаманці у місцевій маршрутці.У неділю, 26 серпня, близько 10:30 у мешканців Нововолинська в маршрутці чоловік викрав гаманці, - пише Буг Як повідомив керівник Нововолинського відділення поліції, люди їхали в громадському транспорті на ринок.У двох пасажирів витягнули з сумки гаманці.Злодій був одягнутий в чорний одяг, разом з ним була дворічна дитина.Якщо хтось помічав підозрілого чоловіка та знає його особу, зверніться в поліцію за номером 102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію