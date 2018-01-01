вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Крадій з дитям «обчистив» пасажирів маршрутки у Нововолинську

Крадій з дитям «обчистив» пасажирів маршрутки у Нововолинську
У Нововолинську чоловік з дитиною викрадав гаманці у місцевій маршрутці.

У неділю, 26 серпня, близько 10:30 у мешканців Нововолинська в маршрутці чоловік викрав гаманці, - пише Буг.

Як повідомив керівник Нововолинського відділення поліції Віктор Пикалюк, люди їхали в громадському транспорті на ринок.

У двох пасажирів витягнули з сумки гаманці.

Злодій був одягнутий в чорний одяг, разом з ним була дворічна дитина.

Якщо хтось помічав підозрілого чоловіка та знає його особу, зверніться в поліцію за номером 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Нововолинськ, гроші, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку дозвіл на ремонти орендованих приміщень даватиме виконком
Сьогодні, 11:20
У волинському ставку втопився чоловік
Сьогодні, 11:18
Крадій з дитям «обчистив» пасажирів маршрутки у Нововолинську
Сьогодні, 11:15
У селі на Волині втопилася 1-річна дівчинка
Сьогодні, 11:13
На Волині водій побив поліцейського
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
Норкова шуба і тисячі доларів: у Нововолинську сталася квартирна крадіжка Норкова шуба і тисячі доларів: у Нововолинську сталася квартирна крадіжка
13 серпень, 18:25
У дитсадку Нововолинська зловили серійного злодюжку У дитсадку Нововолинська зловили серійного злодюжку
14 червень, 15:22
На Волині чоловік поцупив гроші зі скарбнички дитини і отримав «умовне» На Волині чоловік поцупив гроші зі скарбнички дитини і отримав «умовне»
18 липень, 12:23
У Луцьку магазинний крадій може «сісти» на 3 роки У Луцьку магазинний крадій може «сісти» на 3 роки
09 липень, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО
Сьогодні, 12:07
 0
Волинське сало за рік здорожчало на 49%
Сьогодні, 12:05
 0
На Волині патрульні «карають» водіїв-порушників
Сьогодні, 11:58
 0
На Волині мотоцикл злетів у кювет: постраждали двоє пасажирів
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8