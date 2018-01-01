Крадій з дитям «обчистив» пасажирів маршрутки у Нововолинську
Сьогодні, 11:15
У Нововолинську чоловік з дитиною викрадав гаманці у місцевій маршрутці.
У неділю, 26 серпня, близько 10:30 у мешканців Нововолинська в маршрутці чоловік викрав гаманці, - пише Буг.
Як повідомив керівник Нововолинського відділення поліції Віктор Пикалюк, люди їхали в громадському транспорті на ринок.
У двох пасажирів витягнули з сумки гаманці.
Злодій був одягнутий в чорний одяг, разом з ним була дворічна дитина.
Якщо хтось помічав підозрілого чоловіка та знає його особу, зверніться в поліцію за номером 102.
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У неділю, 26 серпня, близько 10:30 у мешканців Нововолинська в маршрутці чоловік викрав гаманці, - пише Буг.
Як повідомив керівник Нововолинського відділення поліції Віктор Пикалюк, люди їхали в громадському транспорті на ринок.
У двох пасажирів витягнули з сумки гаманці.
Злодій був одягнутий в чорний одяг, разом з ним була дворічна дитина.
Якщо хтось помічав підозрілого чоловіка та знає його особу, зверніться в поліцію за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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