На Волині горіли чагарники та торфополя. ФОТО
Сьогодні, 11:26
На Волині, поблизу села Винімок, горіли суха трава та торфополя.
Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
24 серпня о 17:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в урочищі "Закрасниця" поблизу села Винімок Пнівненської сільської ради виникло загоряння сухої трави з чагарниками.
Пожежу ліквідували рятувальники Каменя-Каширського спільно з місцевою пожежною охороною села Пнівне 25 серпня о 15:30 годині.
А 25 серпня о 16:13 рятувальникам надійшло повідомлення, що в урочищі "Витанове", що поблизу Винімок, виникло загоряння торфополя.
Загасили вогонь о 20:30 годині 26 серпня рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Пнівне.
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Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.
24 серпня о 17:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в урочищі "Закрасниця" поблизу села Винімок Пнівненської сільської ради виникло загоряння сухої трави з чагарниками.
Пожежу ліквідували рятувальники Каменя-Каширського спільно з місцевою пожежною охороною села Пнівне 25 серпня о 15:30 годині.
А 25 серпня о 16:13 рятувальникам надійшло повідомлення, що в урочищі "Витанове", що поблизу Винімок, виникло загоряння торфополя.
Загасили вогонь о 20:30 годині 26 серпня рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Пнівне.
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