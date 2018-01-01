На Волині горіли чагарники та торфополя. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.



24 серпня о 17:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в урочищі "Закрасниця" поблизу села Винімок Пнівненської сільської ради виникло загоряння сухої трави з чагарниками.



Пожежу ліквідували рятувальники Каменя-Каширського спільно з місцевою пожежною охороною села Пнівне 25 серпня о 15:30 годині.



А 25 серпня о 16:13 рятувальникам надійшло повідомлення, що в урочищі "Витанове", що поблизу Винімок, виникло загоряння торфополя.



Загасили вогонь о 20:30 годині 26 серпня рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Пнівне.



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