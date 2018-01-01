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На Волині горіли чагарники та торфополя. ФОТО

На Волині горіли чагарники та торфополя. ФОТО
На Волині, поблизу села Винімок, горіли суха трава та торфополя.

Про це повідомили у прес-службі УДСНС у Волинській області.

24 серпня о 17:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в урочищі "Закрасниця" поблизу села Винімок Пнівненської сільської ради виникло загоряння сухої трави з чагарниками.

Пожежу ліквідували рятувальники Каменя-Каширського спільно з місцевою пожежною охороною села Пнівне 25 серпня о 15:30 годині.

А 25 серпня о 16:13 рятувальникам надійшло повідомлення, що в урочищі "Витанове", що поблизу Винімок, виникло загоряння торфополя.

Загасили вогонь о 20:30 годині 26 серпня рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Пнівне.
На Волині горіли чагарники та торфополя. ФОТО
На Волині горіли чагарники та торфополя. ФОТО
На Волині горіли чагарники та торфополя. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, загорання
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