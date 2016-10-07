Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО





У неділю, 26 серпня, неподалік Любомля відбулися змагання з екстремальної їзди бездоріжжям, - пише



На цікаве та видовищне шоу зібралося чимало глядачів.



А подивитися тут і справді було на що. Здавалося б, що таке для транспортного засобу якихось 600-метрів? Звісно, коли йдеться про асфальтовану дорогу, то таку відстань навіть водій-початківець на невеликій швидкості подолає за якихось 40 секунд.



А якщо перед тобою звивиста дистанція, з багатьма крутими поворотами і до того ж на ній є численні перешкоди у вигляді трясовини та глибоких западин, які треба долати мало не під прямим кутом? Ось де місце, аби випробувати свою майстерність водіння.



За звання сильнішого зголосилися позмагатися троє учасників на квадроциклах і десять екіпажів на позашляховиках з Любомля, Бірок, Ковеля, Люблинця (Ковельщина), Смідина (Старовижівщина).



Своєрідним “розігрівом” для глядачів стали змагання на квадроциклах. Найкращий час показав Ярослав Фенко — 2 хв. 16 с. Друге і третє місця посіли Дмитро Панчук та Іван Якимлюк.



Набагато складніше завдання стояло перед водіями джипів, адже на відміну від квадроциклістів, їм належало одну й ту ж дистанцію долати двічі: спершу в одному напрямку, а потім — у протилежному. Черговість участі у кожному заїзді визначали під час жеребкування, а кращих — за сумою часу у двох заїздах.



Зрозуміло, що такі екстремальні траси — випробування не тільки для екіпажів, а й для техніки. Не одна команда у перерві між заїздами щось терміново ремонтувала, хтось вирішив не випробовувати долю і сходив з дистанції. А, наприклад, автомобіль екіпажу “Тритон” з Ковеля вийшов з ладу одразу після перетину умовної фінішної лінії.



У підсумку третє місце посів екіпаж “Вінір” з Ковеля (6.17 хв). Буквально на п’ятнадцять секунд були вправнішими екстремали екіпажу “Газік” з Люблинця. Найкращий же час показав ковельський екіпаж “Тритон” у складі Ігоря Прадійчука, Сергія Мельника і Святослава Гуменюка, які показали сумарний час 5 хвилин 45 секунд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля Любомля змагалися екстремали з їзди бездоріжжям.У неділю, 26 серпня, неподалік Любомля відбулися змагання з екстремальної їзди бездоріжжям, - пише Кордон На цікаве та видовищне шоу зібралося чимало глядачів.А подивитися тут і справді було на що. Здавалося б, що таке для транспортного засобу якихось 600-метрів? Звісно, коли йдеться про асфальтовану дорогу, то таку відстань навіть водій-початківець на невеликій швидкості подолає за якихось 40 секунд.А якщо перед тобою звивиста дистанція, з багатьма крутими поворотами і до того ж на ній є численні перешкоди у вигляді трясовини та глибоких западин, які треба долати мало не під прямим кутом? Ось де місце, аби випробувати свою майстерність водіння.За звання сильнішого зголосилися позмагатися троє учасників на квадроциклах і десять екіпажів на позашляховиках з Любомля, Бірок, Ковеля, Люблинця (Ковельщина), Смідина (Старовижівщина).Своєрідним “розігрівом” для глядачів стали змагання на квадроциклах. Найкращий час показав— 2 хв. 16 с. Друге і третє місця посілитаНабагато складніше завдання стояло перед водіями джипів, адже на відміну від квадроциклістів, їм належало одну й ту ж дистанцію долати двічі: спершу в одному напрямку, а потім — у протилежному. Черговість участі у кожному заїзді визначали під час жеребкування, а кращих — за сумою часу у двох заїздах.Зрозуміло, що такі екстремальні траси — випробування не тільки для екіпажів, а й для техніки. Не одна команда у перерві між заїздами щось терміново ремонтувала, хтось вирішив не випробовувати долю і сходив з дистанції. А, наприклад, автомобіль екіпажу “Тритон” з Ковеля вийшов з ладу одразу після перетину умовної фінішної лінії.У підсумку третє місце посів екіпаж “Вінір” з Ковеля (6.17 хв). Буквально на п’ятнадцять секунд були вправнішими екстремали екіпажу “Газік” з Люблинця. Найкращий же час показав ковельський екіпаж “Тритон” у складі, які показали сумарний час 5 хвилин 45 секунд.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію