вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО

Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Біля Любомля змагалися екстремали з їзди бездоріжжям.

У неділю, 26 серпня, неподалік Любомля відбулися змагання з екстремальної їзди бездоріжжям, - пише Кордон.

На цікаве та видовищне шоу зібралося чимало глядачів.

А подивитися тут і справді було на що. Здавалося б, що таке для транспортного засобу якихось 600-метрів? Звісно, коли йдеться про асфальтовану дорогу, то таку відстань навіть водій-початківець на невеликій швидкості подолає за якихось 40 секунд.

А якщо перед тобою звивиста дистанція, з багатьма крутими поворотами і до того ж на ній є численні перешкоди у вигляді трясовини та глибоких западин, які треба долати мало не під прямим кутом? Ось де місце, аби випробувати свою майстерність водіння.

За звання сильнішого зголосилися позмагатися троє учасників на квадроциклах і десять екіпажів на позашляховиках з Любомля, Бірок, Ковеля, Люблинця (Ковельщина), Смідина (Старовижівщина).

Своєрідним “розігрівом” для глядачів стали змагання на квадроциклах. Найкращий час показав Ярослав Фенко — 2 хв. 16 с. Друге і третє місця посіли Дмитро Панчук та Іван Якимлюк.

Набагато складніше завдання стояло перед водіями джипів, адже на відміну від квадроциклістів, їм належало одну й ту ж дистанцію долати двічі: спершу в одному напрямку, а потім — у протилежному. Черговість участі у кожному заїзді визначали під час жеребкування, а кращих — за сумою часу у двох заїздах.

Зрозуміло, що такі екстремальні траси — випробування не тільки для екіпажів, а й для техніки. Не одна команда у перерві між заїздами щось терміново ремонтувала, хтось вирішив не випробовувати долю і сходив з дистанції. А, наприклад, автомобіль екіпажу “Тритон” з Ковеля вийшов з ладу одразу після перетину умовної фінішної лінії.

У підсумку третє місце посів екіпаж “Вінір” з Ковеля (6.17 хв). Буквально на п’ятнадцять секунд були вправнішими екстремали екіпажу “Газік” з Люблинця. Найкращий же час показав ковельський екіпаж “Тритон” у складі Ігоря Прадійчука, Сергія Мельника і Святослава Гуменюка, які показали сумарний час 5 хвилин 45 секунд.

Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, перегони, Любомль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині патрульні «карають» водіїв-порушників
Сьогодні, 11:58
На Волині мотоцикл злетів у кювет: постраждали двоє пасажирів
Сьогодні, 11:51
Трясовина, болото, ями: на Волині змагалися водії-екстремали. ФОТО
Сьогодні, 11:49
На Волині горіли чагарники та торфополя. ФОТО
Сьогодні, 11:26
У Луцьку дозвіл на ремонти орендованих приміщень даватиме виконком
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
ДТП на Волині: авто протаранило підводу з людьми ДТП на Волині: авто протаранило підводу з людьми
07 жовтень, 2016, 10:25
У Луцьку п'яний водій на Renault зіткнувся з мотоциклом і втік У Луцьку п'яний водій на Renault зіткнувся з мотоциклом і втік
Сьогодні, 10:07
На «Ягодині» українець хотів провезти авто на саморобних «бляхах» На «Ягодині» українець хотів провезти авто на саморобних «бляхах»
22 серпень, 15:35
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне» Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
20 серпень, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
Не впорався з керуванням: на Львівщині легковик злетів з мосту. ФОТО
Сьогодні, 12:07
 0
Волинське сало за рік здорожчало на 49%
Сьогодні, 12:05
 0
На Волині патрульні «карають» водіїв-порушників
Сьогодні, 11:58
 0
На Волині мотоцикл злетів у кювет: постраждали двоє пасажирів
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8