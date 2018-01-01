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На Волині мотоцикл злетів у кювет: постраждали двоє пасажирів

На Волині мотоцикл злетів у кювет: постраждали двоє пасажирів
У селі Мала Глуша Любешівського району мотоцикл Viper злетів у кювет.

За кермом мотоцикла перебував 27-річний житель Любешівського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет, - інформує ГУНП у Волинській області.

Внаслідок автопригоди двоє пасажирів транспортного засобу, 16 та 17 років, отримали тілесні ушкодження. Не госпіталізовувались.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.




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Теги: аварія, мотоцикл
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