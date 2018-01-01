На Волині патрульні «карають» водіїв-порушників
Сьогодні, 11:58
На Волині патрульні оформили 217 адміністративних матеріалів на водіїв-порушників.
Відтак, зафіксували 91 випадок, коли водії керували технічно несправними автобусами, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Виявили 369 випадків порушення законодавства з боку керманичів громадського транспорту, серед яких: 51 випадок перевезення пасажирів понад норму, 98 – відхилення від визначеного маршруту руху, 15 – порушення правил висадки пасажирів тощо.
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Відтак, зафіксували 91 випадок, коли водії керували технічно несправними автобусами, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
Виявили 369 випадків порушення законодавства з боку керманичів громадського транспорту, серед яких: 51 випадок перевезення пасажирів понад норму, 98 – відхилення від визначеного маршруту руху, 15 – порушення правил висадки пасажирів тощо.
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