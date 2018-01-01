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На Волині патрульні «карають» водіїв-порушників

На Волині патрульні «карають» водіїв-порушників
На Волині патрульні оформили 217 адміністративних матеріалів на водіїв-порушників.

Відтак, зафіксували 91 випадок, коли водії керували технічно несправними автобусами, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

Виявили 369 випадків порушення законодавства з боку керманичів громадського транспорту, серед яких: 51 випадок перевезення пасажирів понад норму, 98 – відхилення від визначеного маршруту руху, 15 – порушення правил висадки пасажирів тощо.

На Волині патрульні «карають» водіїв-порушників
На Волині патрульні «карають» водіїв-порушників

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Теги: водії, порушники
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