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ПриватБанк «дає п’ять» волинським пенсіонерам*

ПриватБанк «дає п’ять» волинським пенсіонерам*
ПриватБанк проводить акцію “Тримай п’ять”. Власники пенсійних карток, які сплачують комунальні послуги у банку, зможуть отримати бонуси за платежі через Приват24.

Пенсіонери, які постійно сплачують комунальні послуги через касу ПриватБанку, можуть отримати бонуси за платежі через Приват24. За кожну самостійну оплату у Приват24 чи за допомогою сервісу “Регулярний платіж” власник пенсійної картки отримуватиме кешбек 5 гривень. Виплата здійснюється щомісячно на картку не пізніше 10 числа наступного місяця.

Участь в акції можуть взяти власники пенсійних карток, які постійно сплачують комунальні послуги у касі банку. Для того, аби почати сплачувати комуналку самостійно, потрібно підійти до банківського працівника, який навчить здійснювати платежі через Приват24, і опісля самостійно сплічувати кошти. Акція триватиме до 31 жовтня 2018 року.

“ПриватБанк дає можливість здійснювати практично всі платежі у режимі онлайн - через Приват24. Втім, значна частина клієнтів, особливо пенсійного віку, все ще сплачує комунальні послуги через касу. Аби полегшити їм цей процес та зекономити час, ми хочемо навчити пенсіонерів користуватися інтернет-банкінгом. А як заохочення - даруємо маленький бонус”, - розповів керівник бізнесу платежів і переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Нерук.

Зауважимо, що оформити пенсійну картку ПриватБанку можна миттєво у будь-якому відділенні або замовивши доставку картки додому. Працівники ПриватБанку самостійно оформлять необхідні документи у Пенсійному фонді. За детальнішою інформацією можна звернутися на цілодобову гарячу лінію 3700.

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Теги: ПриватБанк, пенсіонери, акція
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