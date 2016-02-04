На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
Сьогодні, 12:15
У день особливого вшанування Тростянецької чудотворної ікони Богоматері «Одигітрія» митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію у храмі Святої Трійці с. Тростянець Ківерецького деканату.
У проповіді владика наголосив на тому, що перебування цієї ікони на Волині – це опікунство та небайдужість. Адже Господь послав нам цей чудодійний образ, аби ми ще ближче відчували Його присутність у нашому житті. - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Разом з усіма молилися декани: ківерецький – протоієрей Іван Семенюк, луцький районний – протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії протоієрей Сергій Ледвовк, інше місцеве духовенство.
Напередодні свята о. Сергій зустрів піших паломників, які йшли з Луцька, щоби вшанувати чудотворну реліквію.
Світлини інформаційної служби єпархії.
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У проповіді владика наголосив на тому, що перебування цієї ікони на Волині – це опікунство та небайдужість. Адже Господь послав нам цей чудодійний образ, аби ми ще ближче відчували Його присутність у нашому житті. - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Разом з усіма молилися декани: ківерецький – протоієрей Іван Семенюк, луцький районний – протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії протоієрей Сергій Ледвовк, інше місцеве духовенство.
Напередодні свята о. Сергій зустрів піших паломників, які йшли з Луцька, щоби вшанувати чудотворну реліквію.
Світлини інформаційної служби єпархії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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