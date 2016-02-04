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На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО

На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
У день особливого вшанування Тростянецької чудотворної ікони Богоматері «Одигітрія» митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію у храмі Святої Трійці с. Тростянець Ківерецького деканату.

У проповіді владика наголосив на тому, що перебування цієї ікони на Волині – це опікунство та небайдужість. Адже Господь послав нам цей чудодійний образ, аби ми ще ближче відчували Його присутність у нашому житті. - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

Разом з усіма молилися декани: ківерецький – протоієрей Іван Семенюк, луцький районний – протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії протоієрей Сергій Ледвовк, інше місцеве духовенство.

Напередодні свята о. Сергій зустрів піших паломників, які йшли з Луцька, щоби вшанувати чудотворну реліквію.

Світлини інформаційної служби єпархії.

На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО
На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО

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Теги: церква, ікона
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