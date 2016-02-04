На Волині вшанували чудотворну ікону. ФОТО

У день особливого вшанування Тростянецької чудотворної ікони Богоматері «Одигітрія» митрополит Луцький і Волинськийочолив божественну літургію у храмі Святої Трійці с. Тростянець Ківерецького деканату.У проповіді владика наголосив на тому, що перебування цієї ікони на Волині – це опікунство та небайдужість. Адже Господь послав нам цей чудодійний образ, аби ми ще ближче відчували Його присутність у нашому житті. - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.Разом з усіма молилися декани: ківерецький – протоієрей, луцький районний – протоієрей, настоятель парафії протоієрей, інше місцеве духовенство.Напередодні свята о.зустрів піших паломників, які йшли з Луцька, щоби вшанувати чудотворну реліквію.