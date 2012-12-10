У Польщі на будівництві загинув 30-річний заробітчанин
Сьогодні, 12:36
На будівництві у Польщі загинув мешканець Дубровицького району Рівненської області.
Як повідомляє polissya.org, жителі села Берестя, батько та син, поїхали на заробітки до Польщі.
Як відомо, чоловік працював на будівництві де і загинув. Що стало причиною смерті на будівництві – достовірно невідомо. У чоловіка залишилася дружина та маленька дитина.
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Як повідомляє polissya.org, жителі села Берестя, батько та син, поїхали на заробітки до Польщі.
Як відомо, чоловік працював на будівництві де і загинув. Що стало причиною смерті на будівництві – достовірно невідомо. У чоловіка залишилася дружина та маленька дитина.
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