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У Польщі на будівництві загинув 30-річний заробітчанин

У Польщі на будівництві загинув 30-річний заробітчанин
На будівництві у Польщі загинув мешканець Дубровицького району Рівненської області.

Як повідомляє polissya.org, жителі села Берестя, батько та син, поїхали на заробітки до Польщі.

Як відомо, чоловік працював на будівництві де і загинув. Що стало причиною смерті на будівництві – достовірно невідомо. У чоловіка залишилася дружина та маленька дитина.

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Теги: Польща, будівництво
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