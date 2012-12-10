У Польщі на будівництві загинув 30-річний заробітчанин





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Як відомо, чоловік працював на будівництві де і загинув. Що стало причиною смерті на будівництві – достовірно невідомо. У чоловіка залишилася дружина та маленька дитина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На будівництві у Польщі загинув мешканець Дубровицького району Рівненської області.Як повідомляє polissya.org , жителі села Берестя, батько та син, поїхали на заробітки до Польщі.Як відомо, чоловік працював на будівництві де і загинув. Що стало причиною смерті на будівництві – достовірно невідомо. У чоловіка залишилася дружина та маленька дитина.

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