У селі на Волині повісився дідусь





Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.



Прибувши на місце події, поліцейські в господарському приміщенні виявили труп чоловіка, 1942 року народження, пенсіонера.



Кажуть, він за життя мав суїцидальні нахили.



Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили, труп направили у бюро судово-медичної експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ростань Шацького району місцевий житель наклав на себе руки.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.Прибувши на місце події, поліцейські в господарському приміщенні виявили труп чоловіка, 1942 року народження, пенсіонера.Кажуть, він за життя мав суїцидальні нахили.Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили, труп направили у бюро судово-медичної експертизи.

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