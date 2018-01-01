У селі на Волині повісився дідусь
Сьогодні, 12:52
У селі Ростань Шацького району місцевий житель наклав на себе руки.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Прибувши на місце події, поліцейські в господарському приміщенні виявили труп чоловіка, 1942 року народження, пенсіонера.
Кажуть, він за життя мав суїцидальні нахили.
Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили, труп направили у бюро судово-медичної експертизи.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Прибувши на місце події, поліцейські в господарському приміщенні виявили труп чоловіка, 1942 року народження, пенсіонера.
Кажуть, він за життя мав суїцидальні нахили.
Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили, труп направили у бюро судово-медичної експертизи.
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