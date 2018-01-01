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У селі на Волині повісився дідусь

У селі на Волині повісився дідусь
У селі Ростань Шацького району місцевий житель наклав на себе руки.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Прибувши на місце події, поліцейські в господарському приміщенні виявили труп чоловіка, 1942 року народження, пенсіонера.

Кажуть, він за життя мав суїцидальні нахили.

Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили, труп направили у бюро судово-медичної експертизи.

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Теги: смерть, самогубство, Шацьк
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