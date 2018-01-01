На Шацьких озерах біля кафе раптово помер чоловік





Про це інформує Шацьке відділення поліції.



При огляді трупа поліцейські ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили до бюро судово-медичної експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Мельники Шацького району раптово біля кафе помер 47-річний місцевий житель.Про це інформує Шацьке відділення поліції.При огляді трупа поліцейські ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили до бюро судово-медичної експертизи.

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