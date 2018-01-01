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Матір намагалася врятувати сина: деталі страшної трагедії на Світязі

Матір намагалася врятувати сина: деталі страшної трагедії на Світязі
В озері Світязь втопилися матір з дитиною.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

Як виявилося, 23 серпня зі сторони центрального пляжу в с. Світязь на глибині 2-3 метри, після спуску з гірки катамарану, через недостатні вміння плавати почала тонути неповнолітня дитина – хлопчик, 2007 року народження.

Матір кинулася з катамарану на допомогу (жінка 1990 року народження), однак врятувати сина та врятуватися самій їй не вдалося. Обоє були жителями Львова.

Проведеними реанімаційними заходами життя потопельників врятувати не вдалося. Тіло матері та дитини направили у бюро судово-медичної експертизи. За вказаним фактом слідчими проводиться перевірка в рамках кримінального провадження.

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Теги: смерть, Світязь
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