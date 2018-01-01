На Гряді 22-річний молодик протаранив BMW поляка
Сьогодні, 13:11
У Шацькому районі перед урочищем "Гряда" трапилась ДТП.
Про це інформує Шацьке відділення поліції.
Поліція, яка прибула на місце події з'ясувала, що 22-річний житель Шацька, керуючи автомобілем Volkswagen на польській реєстрації зіткнувся з автомобілем марки BMW Х5 (реєстрація республіки Польща) під керуванням громадянина Польщі, 1984 р.н. (житель м. Хелм).
Внаслідок пригоди лише автомобілі зазнали пошкоджень, на винуватця пригоди склали адміністративний протокол.
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Про це інформує Шацьке відділення поліції.
Поліція, яка прибула на місце події з'ясувала, що 22-річний житель Шацька, керуючи автомобілем Volkswagen на польській реєстрації зіткнувся з автомобілем марки BMW Х5 (реєстрація республіки Польща) під керуванням громадянина Польщі, 1984 р.н. (житель м. Хелм).
Внаслідок пригоди лише автомобілі зазнали пошкоджень, на винуватця пригоди склали адміністративний протокол.
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