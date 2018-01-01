На Гряді 22-річний молодик протаранив BMW поляка





Про це інформує Шацьке відділення поліції.



Поліція, яка прибула на місце події з'ясувала, що 22-річний житель Шацька, керуючи автомобілем Volkswagen на польській реєстрації зіткнувся з автомобілем марки BMW Х5 (реєстрація республіки Польща) під керуванням громадянина Польщі, 1984 р.н. (житель м. Хелм).



Внаслідок пригоди лише автомобілі зазнали пошкоджень, на винуватця пригоди склали адміністративний протокол.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому районі перед урочищем "Гряда" трапилась ДТП.Про це інформує Шацьке відділення поліції.Поліція, яка прибула на місце події з'ясувала, що 22-річний житель Шацька, керуючи автомобілем Volkswagen на польській реєстрації зіткнувся з автомобілем марки BMW Х5 (реєстрація республіки Польща) під керуванням громадянина Польщі, 1984 р.н. (житель м. Хелм).Внаслідок пригоди лише автомобілі зазнали пошкоджень, на винуватця пригоди склали адміністративний протокол.

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