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Туристичне «кидалово»: на Світязі ошукали відпочивальницю з Тернополя

Туристичне «кидалово»: на Світязі ошукали відпочивальницю з Тернополя
На Світязі зафіксували ще один випадок шахрайства.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

До правоохоронців звернулась жителька Тернополя, 1986 року народження, яка напередодні через мобільний додаток переказала гроші на вказаний автором оголошення банківський рахунок в сумі 1550 гривень за оренду будинку в селі Світязь.

Пднак, коли відпочивальниця приїхала за вказаною в оголошенні адресою заявниця будинку не знайшла.

Автор оголошення на телефонні дзвінки не відповідає. Матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).

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Теги: шахрайство, гроші, кримінал, Світязь
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