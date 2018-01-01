Туристичне «кидалово»: на Світязі ошукали відпочивальницю з Тернополя
Сьогодні, 13:18
На Світязі зафіксували ще один випадок шахрайства.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
До правоохоронців звернулась жителька Тернополя, 1986 року народження, яка напередодні через мобільний додаток переказала гроші на вказаний автором оголошення банківський рахунок в сумі 1550 гривень за оренду будинку в селі Світязь.
Пднак, коли відпочивальниця приїхала за вказаною в оголошенні адресою заявниця будинку не знайшла.
Автор оголошення на телефонні дзвінки не відповідає. Матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
До правоохоронців звернулась жителька Тернополя, 1986 року народження, яка напередодні через мобільний додаток переказала гроші на вказаний автором оголошення банківський рахунок в сумі 1550 гривень за оренду будинку в селі Світязь.
Пднак, коли відпочивальниця приїхала за вказаною в оголошенні адресою заявниця будинку не знайшла.
Автор оголошення на телефонні дзвінки не відповідає. Матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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