Туристичне «кидалово»: на Світязі ошукали відпочивальницю з Тернополя

На Світязі зафіксували ще один випадок шахрайства.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.До правоохоронців звернулась жителька Тернополя, 1986 року народження, яка напередодні через мобільний додаток переказала гроші на вказаний автором оголошення банківський рахунок в сумі 1550 гривень за оренду будинку в селі Світязь.Пднак, коли відпочивальниця приїхала за вказаною в оголошенні адресою заявниця будинку не знайшла.Автор оголошення на телефонні дзвінки не відповідає. Матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).